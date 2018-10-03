Тема:

Изучение внешних областей Солнечной системы 1 час назад

Новости Наука

3 октября 201812:30 Евгения Ефимова

"Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х

Художественное изображение Планеты Х, которая может формировать орбиты небольших удалённых объектов Солнечной системы.
Иллюстрация Roberto Molar Candanosa, Scott Sheppard, Carnegie Institution for Science.

На окраинах нашей Солнечной системы скрывается "Гоблин". Правда, речь идёт не о мистическом существе, а о карликовой планете или астероиде.

Скотт Шепард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги, Чедвик Трухильо (Chadwick Trujillo) из Университета Северной Аризоны и Дэвид Толен (David Tholen) из Гавайского университета в очередной раз прошерстили окраины Солнечной системы. На этот раз им посчастливилось отыскать невероятно удалённый объект далеко за орбитой Плутона.

Специалисты назвали новое небесное тело 2015 TG387, но общественности наверняка больше понравится его прозвище – "Гоблин". Дело в том, что впервые объект был "пойман" в 2015 году, прямо в канун Хэллоуина. Собственно, по этой причине небесное тело и прозвали столь необычно.

Диаметр "Гоблина" составляет всего примерно 300 километров. Он был обнаружен на расстоянии примерно 80 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Напомним, что одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца (150 миллионов километров).

Недавно обнаруженный объект перемещается по очень вытянутой орбите, а на его полный оборот вокруг Солнца уходит 40 тысяч лет.

Напомним, что ближайшая к светилу точка орбиты тела, обращающегося вокруг Солнца, называется перигелием. Здесь "Гоблин" почти рекордсмен: он никогда не приближается к Солнцу менее чем на 65 а.е. Только 2012 VP113 и Седна обладают более отдалённым перигелием: 80 а.е. и 76 а.е. соответственно.

Несмотря на то, что 2015 TG387 может похвастаться лишь третьим по удалённости перигелием, среднее расстояние до Солнца у объекта больше, чем у 2012 VP113 и Седны.

Примечательно, что "Гоблин" – один из немногих известных на сегодняшний день объектов, который никогда не приближается к планетам-гигантам Солнечной системы (Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну). Следовательно, "Гоблин" не имеет значительного гравитационного взаимодействия с ними.

"Так называемые внутренние объекты облака Оорта, такие как 2015 TG387, 2012 VP113 и Седна, изолированы от большей части известных объектов Солнечной системы, что делает их невероятно интересными", – говорит Шепард.

Отмечается, что объект был обнаружен в рамках продолжающейся охоты за неизвестными карликовыми планетами и Планетой Х. В 2014 году специалисты высказали предположение о существовании этой таинственной планеты. Тогда учёные сообщили об обнаружении наиболее удалённой от Солнца карликовой планеты 2012 VP113 по прозвищу Байден (в честь вице-президента США Джозефа Байдена).

Открытие объекта помогло специалистам заметить сходство орбит нескольких удалённых объектов Солнечной системы, и они предположили наличие неизвестной планеты.

Исследователи уверены, что чем больше объектов будет обнаружено на максимальном удалении от Солнца, тем больше астрономы будут знать и о Планете Х, поскольку, если она существует, то её влияние на передвижение этих тел не может остаться незамеченным.

"Мы считаем, что на окраинах Солнечной системы могут быть тысячи небольших тел, таких как 2015 TG387, но специалистам трудно отыскать их из-за удалённости. В настоящее время мы можем отследить 2015 TG387 только при максимальном сближении с Солнцем. В течение 99 процентов его 40000-летнего орбитального оборота он слишком слаб для наблюдений", — говорит Толен.

Команде потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы вычислить орбиту 2015 TG387, поскольку объект движется очень медленно.

Как уже отмечалось выше, впервые они наблюдали объект в октябре 2015 года при помощи японского восьмиметрового телескопа Subaru, расположенного на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Последующие наблюдения помогли получить больше информации о новом объекте.

Затем специалисты провели компьютерное моделирование, как различные гипотетические орбиты Планеты Х могут влиять на орбиту 2015 TG387. В частности, моделирование включало супеземлю в нескольких сотнях а.е. от Солнца, движущуюся по вытянутой орбите, как предположили учёные Калифорнийского технологического института в 2016 году.

В большинстве симуляций объект фактически был захвачен гравитацией Планеты Х. Остался лишь относительно небольшой набор возможных орбит, на которых 2015 TG387 мог бы самостоятельно обращаться вокруг Солнца.

Как уточняется в пресс-релизе исследования, подобный эффект может объяснить, почему наиболее удалённые объекты в Солнечной системе имеют похожие орбиты. Это траектории, следуя которым, они никогда не приближаются слишком близко к гипотетической планете. Подобно этому, Плутон никогда не приближается к Нептуну, хотя их орбиты пересекаются.

"Что делает этот результат [работы] действительно интересным, так это то, что Планета Х, похоже, влияет на 2015 TG387 так же, как и на все другие чрезвычайно удалённые объекты Солнечной системы. Симуляции не доказывают, что в нашей Солнечной системе действительно есть ещё одна массивная планета, но они являются ещё одним доказательством того, что там может быть что-то большое", — отмечает Трухильо.

Результаты исследования представлены в научном издании Astronomical Journal, где они ожидают рецензирования. Пока с ними можно ознакомиться на сайте препринтов arXiv.

Ранее по теме

Сейчас

13:29

Против "Натали Турс" возбуждено дело о мошенничестве

13:10

Совфед одобрил поэтапное повышение пенсионного возраста

12:52

Америка и Британия: Нобелевский комитет объявил химиков-2018

12:21

Сенаторы одобрили закон об ответственности за увольнение предпенсионеров

11:29

На Дону столкнулись два грузовых судна

11:22

Путин назначил замглавы Минкавказа врио губернатора Хакасии

11:09

Мэр Ярославля уходит в Солнечногорский район Подмосковья

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Химический дарвинизм: американцы и британец получили Нобеля за эволюцию белков

Химический дарвинизм: американцы и британец получили Нобеля за эволюцию белков

18 минут назад
Совфед одобрил поэтапное повышение пенсионного возраста

Совфед одобрил поэтапное повышение пенсионного возраста

9 минут назад
Кремль: декриминализация 282-й статьи УК - исправление проявлений маразма

Кремль: декриминализация 282-й статьи УК - исправление проявлений маразма

1 час назад
Извержение вслед за землетрясением: на Сулавеси вулкан выбросил 4-километровый столб пепла

Извержение вслед за землетрясением: на Сулавеси вулкан выбросил 4-километровый столб пепла

3 часа назад
Журналист: Скрипали общаются в соцсетях и встречаются с друзьями

Журналист: Скрипали общаются в соцсетях и встречаются с друзьями

1 час назад
Актер из популярных сериалов задержан за разврат в Сети с несовершеннолетним

Актер из популярных сериалов задержан за разврат в Сети с несовершеннолетним

38 минут назад
Сожительница Захарченко с дочерью улетела не в Англию, а в США

Сожительница Захарченко с дочерью улетела не в Англию, а в США

7 минут назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!

02.10.2018 11:08
10 дней каникул в январе, 5 - в мае: одобрен перенос выходных в 2019 году

10 дней каникул в январе, 5 - в мае: одобрен перенос выходных в 2019 году

2 часа назад
Российские волейболистки одержали четвертую подряд победу на чемпионате мира

Российские волейболистки одержали четвертую подряд победу на чемпионате мира

1 час назад
На Дону столкнулись два грузовых судна

На Дону столкнулись два грузовых судна

1 час назад
В Нью-Йорке открыли специальную квартиру для селфи

В Нью-Йорке открыли специальную квартиру для селфи

1 час назад
Путин попросил замглавы Минкавказа месяц поработать врио губернатора Хакасии

Путин попросил замглавы Минкавказа месяц поработать врио губернатора Хакасии

1 час назад
В Лос-Анджелесе схвачена банда, грабившая дома звезд

В Лос-Анджелесе схвачена банда, грабившая дома звезд

2 часа назад
Мэр Ярославля уходит в Солнечногорский район Подмосковья

Мэр Ярославля уходит в Солнечногорский район Подмосковья

2 часа назад
Третий астероидный ровер в истории человечества успешно сел на Рюгу

Третий астероидный ровер в истории человечества успешно сел на Рюгу

2 часа назад
В России отзывают тысячи Hyundai Creta

В России отзывают тысячи Hyundai Creta

2 часа назад
Что можно подарить на День учителя не дороже 500 рублей

Что можно подарить на День учителя не дороже 500 рублей

3 часа назад
Новая игра про "Гарри Поттера" может отправить нас в Хогвартс XIX века

Новая игра про "Гарри Поттера" может отправить нас в Хогвартс XIX века

3 часа назад
Как алкоголь влияет на память и почему об этом важно знать

Как алкоголь влияет на память и почему об этом важно знать

3 часа назад
СМИ: Россия разрабатывает план отказа от доллара

СМИ: Россия разрабатывает план отказа от доллара

3 часа назад
Петербург, потопы, дамба

Петербург, потопы, дамба

3 часа назад
Ипотека может стать недоступной для части россиян

Ипотека может стать недоступной для части россиян

3 часа назад
Вести.net: Opera пытается вернуться на смартфоны

Вести.net: Opera пытается вернуться на смартфоны

3 часа назад
Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех!

Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех!

3 часа назад
Российский актер Пашинин: за мной следит СБУ, но я не дам им на себе заработать

Российский актер Пашинин: за мной следит СБУ, но я не дам им на себе заработать

4 часа назад
Автокран перевернулся на МКАД и перекрыл движение

Автокран перевернулся на МКАД и перекрыл движение

4 часа назад
ФСБ пришла с обыском в УМВД по Екатеринбургу

ФСБ пришла с обыском в УМВД по Екатеринбургу

4 часа назад
5 дней выживания в якутском ущелье: пилот находится в стабильном состоянии

5 дней выживания в якутском ущелье: пилот находится в стабильном состоянии

4 часа назад
Шведский футболист выпил пива во время матча

Шведский футболист выпил пива во время матча

6 часов назад
Комплексы С-300 доставлены на авиабазу Хмеймим

Комплексы С-300 доставлены на авиабазу Хмеймим

6 часов назад
Глава МВД Франции ушел в отставку

Глава МВД Франции ушел в отставку

6 часов назад
Дональда Трампа подозревают в неуплате налогов

Дональда Трампа подозревают в неуплате налогов

7 часов назад
Пострадавших в Дагестане школьников будут лечить в Москве

Пострадавших в Дагестане школьников будут лечить в Москве

7 часов назад
Индонезию снова трясет

Индонезию снова трясет

7 часов назад
К участию в выборах главы Приморья допущены самовыдвиженцы

К участию в выборах главы Приморья допущены самовыдвиженцы

7 часов назад
План развода Великобритании с Евросоюзом от Бориса Джонсона

План развода Великобритании с Евросоюзом от Бориса Джонсона

11 часов назад
Лига чемпионов. ЦСКА обыграл "Реал" в "Лужниках"

Лига чемпионов. ЦСКА обыграл "Реал" в "Лужниках"

13 часов назад
Франция простится с Азнавуром 5 октября в Доме инвалидов

Франция простится с Азнавуром 5 октября в Доме инвалидов

14 часов назад
На выборах президента Ирака победил Бархам Салих

На выборах президента Ирака победил Бархам Салих

14 часов назад
В Почаевской лавре призвали верующих встать на защиту монастыря

В Почаевской лавре призвали верующих встать на защиту монастыря

16 часов назад
"Обыкновенная прогулка" президента Косова едва не обернулась войной с Сербией

"Обыкновенная прогулка" президента Косова едва не обернулась войной с Сербией

16 часов назад
Окно в медицину и биологию: Нобелевскую премию по физике поделили на троих

Окно в медицину и биологию: Нобелевскую премию по физике поделили на троих

16 часов назад
Первый "живой" обзор новой BMW 3-Series (видео!)

Первый "живой" обзор новой BMW 3-Series (видео!)

16 часов назад
Все между строк, и потому смешно до слез: с Романом Карцевым уходит жанр

Все между строк, и потому смешно до слез: с Романом Карцевым уходит жанр

17 часов назад
Браузер Opera Touch стал доступен для iPhone

Браузер Opera Touch стал доступен для iPhone

17 часов назад
Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

Бывший чемпион мира по боксу погиб в ДТП

17 часов назад
"Мне этот ребенок уже не нужен": Дарью Друзьяк забрали на скорой во время "Прямого эфира"

"Мне этот ребенок уже не нужен": Дарью Друзьяк забрали на скорой во время "Прямого эфира"

18 часов назад
В Стамбуле взбешенный водитель стал ездить по тротуару и сбивать прохожих

В Стамбуле взбешенный водитель стал ездить по тротуару и сбивать прохожих

18 часов назад
Грабители в метро: как не лишиться дорогих гаджетов

Грабители в метро: как не лишиться дорогих гаджетов

19 часов назад
Оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской отмечает первый юбилей

Оркестр Центра оперного пения Галины Вишневской отмечает первый юбилей

19 часов назад
Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

Спиваков рассказал, чем удивит Дом музыки в новом сезоне

01.10.2018 22:32