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Изучение внешних областей Солнечной системы 1 час назад
"Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
На окраинах нашей Солнечной системы скрывается "Гоблин". Правда, речь идёт не о мистическом существе, а о карликовой планете или астероиде.
Скотт Шепард (Scott Sheppard) из Института науки Карнеги, Чедвик Трухильо (Chadwick Trujillo) из Университета Северной Аризоны и Дэвид Толен (David Tholen) из Гавайского университета в очередной раз прошерстили окраины Солнечной системы. На этот раз им посчастливилось отыскать невероятно удалённый объект далеко за орбитой Плутона.
Специалисты назвали новое небесное тело 2015 TG387, но общественности наверняка больше понравится его прозвище – "Гоблин". Дело в том, что впервые объект был "пойман" в 2015 году, прямо в канун Хэллоуина. Собственно, по этой причине небесное тело и прозвали столь необычно.
Диаметр "Гоблина" составляет всего примерно 300 километров. Он был обнаружен на расстоянии примерно 80 астрономических единиц (а.е.) от Солнца. Напомним, что одна а.е. равна среднему расстоянию от Земли до Солнца (150 миллионов километров).
Недавно обнаруженный объект перемещается по очень вытянутой орбите, а на его полный оборот вокруг Солнца уходит 40 тысяч лет.
Напомним, что ближайшая к светилу точка орбиты тела, обращающегося вокруг Солнца, называется перигелием. Здесь "Гоблин" почти рекордсмен: он никогда не приближается к Солнцу менее чем на 65 а.е. Только 2012 VP113 и Седна обладают более отдалённым перигелием: 80 а.е. и 76 а.е. соответственно.
Несмотря на то, что 2015 TG387 может похвастаться лишь третьим по удалённости перигелием, среднее расстояние до Солнца у объекта больше, чем у 2012 VP113 и Седны.
Примечательно, что "Гоблин" – один из немногих известных на сегодняшний день объектов, который никогда не приближается к планетам-гигантам Солнечной системы (Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну). Следовательно, "Гоблин" не имеет значительного гравитационного взаимодействия с ними.
"Так называемые внутренние объекты облака Оорта, такие как 2015 TG387, 2012 VP113 и Седна, изолированы от большей части известных объектов Солнечной системы, что делает их невероятно интересными", – говорит Шепард.
Отмечается, что объект был обнаружен в рамках продолжающейся охоты за неизвестными карликовыми планетами и Планетой Х. В 2014 году специалисты высказали предположение о существовании этой таинственной планеты. Тогда учёные сообщили об обнаружении наиболее удалённой от Солнца карликовой планеты 2012 VP113 по прозвищу Байден (в честь вице-президента США Джозефа Байдена).
Открытие объекта помогло специалистам заметить сходство орбит нескольких удалённых объектов Солнечной системы, и они предположили наличие неизвестной планеты.
Исследователи уверены, что чем больше объектов будет обнаружено на максимальном удалении от Солнца, тем больше астрономы будут знать и о Планете Х, поскольку, если она существует, то её влияние на передвижение этих тел не может остаться незамеченным.
"Мы считаем, что на окраинах Солнечной системы могут быть тысячи небольших тел, таких как 2015 TG387, но специалистам трудно отыскать их из-за удалённости. В настоящее время мы можем отследить 2015 TG387 только при максимальном сближении с Солнцем. В течение 99 процентов его 40000-летнего орбитального оборота он слишком слаб для наблюдений", — говорит Толен.
Команде потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы вычислить орбиту 2015 TG387, поскольку объект движется очень медленно.
Как уже отмечалось выше, впервые они наблюдали объект в октябре 2015 года при помощи японского восьмиметрового телескопа Subaru, расположенного на вершине вулкана Мауна-Кеа на Гавайях. Последующие наблюдения помогли получить больше информации о новом объекте.
Затем специалисты провели компьютерное моделирование, как различные гипотетические орбиты Планеты Х могут влиять на орбиту 2015 TG387. В частности, моделирование включало супеземлю в нескольких сотнях а.е. от Солнца, движущуюся по вытянутой орбите, как предположили учёные Калифорнийского технологического института в 2016 году.
В большинстве симуляций объект фактически был захвачен гравитацией Планеты Х. Остался лишь относительно небольшой набор возможных орбит, на которых 2015 TG387 мог бы самостоятельно обращаться вокруг Солнца.
Как уточняется в пресс-релизе исследования, подобный эффект может объяснить, почему наиболее удалённые объекты в Солнечной системе имеют похожие орбиты. Это траектории, следуя которым, они никогда не приближаются слишком близко к гипотетической планете. Подобно этому, Плутон никогда не приближается к Нептуну, хотя их орбиты пересекаются.
"Что делает этот результат [работы] действительно интересным, так это то, что Планета Х, похоже, влияет на 2015 TG387 так же, как и на все другие чрезвычайно удалённые объекты Солнечной системы. Симуляции не доказывают, что в нашей Солнечной системе действительно есть ещё одна массивная планета, но они являются ещё одним доказательством того, что там может быть что-то большое", — отмечает Трухильо.
Результаты исследования представлены в научном издании Astronomical Journal, где они ожидают рецензирования. Пока с ними можно ознакомиться на сайте препринтов arXiv.
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