Ирина Мирошниченко призналась, что рожать ей запретил Шатров
Одна из самых ярких красавиц советского кинематографа Ирина Мирошниченко считает страшную автомобильную аварию, в которую она попала в 1980-м году, расплатой за неправильную жизнь.
Тогда она чудом выжила, а затем у актрисы началась переоценка всех ценностей. Она пошла в церковь, покрестилась. "После этого жизнь стала другой, и я стала другой", – говорит Ирина Петровна.
Она несколько раз была замужем, причем, за очень известными людьми. Но при этом, признается актриса, "никогда не жила при муже".
Сейчас она более всего сожалеет о том, что не решилась, когда были возможности, родить ребенка. Актриса называет это "главной чудовищной ошибкой" ее жизни.
Первым мужем Мирошниченко, когда ей было всего 18, стал один из самых известных советских драматургом Михаил Шатров. Он ввел ее в круг избранных – творческую элиту Москвы, юная актриса стала много сниматься. Но в то же время муж говорил ей: рожать – не время, надо работать.
Вместе они прожили 10 лет. В этом браке, вспоминает Ирина Петровна, ей не хватало свободы. На съемках фильма "Это сладкое слово – свобода!" она познакомилась с режиссером Витаусом Жалакявичюсом.
Их роман разрушил и его прежнюю семью, и ее брак с Шатровым, но продлился всего полгода.
Затем построить счастливую семью Мирошниченко пыталась с актером Игорем Васильевым. Сама Ирина Петровна тогда уже была очень известной и востребованной актрисой, а ее супруга практически не приглашали сниматься. У него начались проблемы, Васильев очень переживал, "начались шероховатости".
Когда Ирина забеременела, то вновь не решилась рожать: деньги в семью приносила она, надо было работать.
Мирошниченко понимает, что Игорю жилось с ней непросто, но и после расставания они продолжали дружить.
Как отреагировал Шатров на скоропалительный развод и брак Мирошниченко с Жалакявичюсом, что сказал ему, напутствуя на брак с Ириной? Правда ли, что она и сама могла не появиться на свет? Почему ее едва не отчислили из театрального после съемок в фильме Я шагаю по Москве"? Как она пережила смерть любимой мамы и почему не решилась усыновить ребенка?
Откровенный рассказ актрисы – в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".
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