Кубок России. Жеребьевка определила хозяев полей в 1/8 финала

В Москве в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. По ее итогам определились хозяева поля на этой стадии турнира.

Московский "Спартак" сыграет дома с махачкалинским "Анжи", "Локомотив" примет красноярский "Енисей", "Ростов" примет "Зенит".

Остальные пора выгялдят следующим образом:

"Рубин" (Казань) — "Динамо" (Москва),

"Крылья Советов" (Самара) — "Краснодар",

"Ахмат" (Грозный) — "Арсенал" (Тула),

"Урал" (Екатеринбург) — "Нижний Новгород".

ЦСКА только 10 октября в перенесенном матче 1/16 финала сыграет в гостях с "Тюменью". Победитель сыграет с клубом "Оренбург".

Матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России пройдут с 31 октября — 1 ноября.