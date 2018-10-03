В Швейцарии гомофобию признали преступлением

Власти Швейцарии ввели закон о дискриминации представителей ЛГБТ. Отныне за унижение и притеснение геев и транссексуалов в стране можно получить тюремный срок до трех лет, сообщает Pink News.

В ходе слушаний по поводу возможного принятия закона об оскорблении чувств представителей сексуальных меньшинств 118 парламентариев проголосовали "за", 60 высказались против. Таким образом, закон приняли в первом слушании. В декабре документ рассмотрят представители верхней палаты парламента, Совет кантонов.

"Гомофобия – это такое же нарушение закона, как и расизм. Она не может считаться личным выбором", — отметил автор инициативы Маттиас Рейнард.

Активисты говорят, что следующим их шагом будет легализация в Швейцарии однополых браков. В настоящий момент представители ЛГБТ могут оформить гражданское партнерство, но не могут легально заключить союз. У гражданских партнеров и супругов в стране разные права.