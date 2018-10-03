Тема:
Единый день голосования - 2018 1 час назад
Смена губернаторов: кто будет руководить Петербургом и Хакасией
Владимир Путин назначил новых руководителей сразу в двух регионах России. Исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга до выборов будет Александр Беглов — до этого дня он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В Хакасию отправляется Михаил Развожаев — теперь уже бывший замминистра по делам Северного Кавказа.
Александр Беглов — в Петербурге, который стал для него родным, работает большую часть своей жизни, начиная с институтской скамьи. И вот назначение президента — временно исполняющим обязанности губернатора. Строитель по образованию — он и во время работы в Москве, в администрации президента — курировал реставрацию Большого театра, практически каждую неделю лично присутствовал на стройплощадке. А в северной столице знает без преувеличения каждый инфраструктурный проект.
Президента Беглов благодарит за поддержку строительства жизненно важной для города кольцевой автодороги. На губернаторском посту Александр Беглов меняет Георгия Полтавченко, который переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.
Еще одно назначение сегодня — Михаил Развожаев стал временно исполняющим обязанности главы Хакассии и приступает к работе незамедлительно. "У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение: руководитель Хакасии Зимин подал в отставку, ну, это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до завершения полного подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера, — отмечает Владимир Путин. — Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими процессами непростыми, сложными. Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, чтобы взяли под контроль ситуацию в республике, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле этого слова отвечающие нашим законам выборы. И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах".
"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно, — обещает врио главы республики Хакасия Михаил Развожаев. — Кроме того, сейчас бюджетный процесс в разгаре и формирование региональных аспектов федеральных проектов национальных. Надо, чтобы республика в эти проекты вошла, не упустила это время".
Хакасия: здесь главное сокровище — уголь, двигатель экономики. Уровень безработицы снижается вдвое. Завод "Абаканвагонмаш" трудится в три смены. Строятся новые школы, открылся перинатальный центр. Хватает, конечно, и проблем — в первую очередь, в социальной сфере. Впрочем, регион Михаилу Развожаеву не чужой — он и сам сибиряк, родился в Красноярске.
Владимир Путин продолжает обновление губернаторского корпуса. Меньше чем за две недели — сразу 6 назначений. Олег Кожемяко вернулся в родное Приморье и уже поздравляет педагогов с профессиональным праздником, а среди них — и его классная руководительница.
Цветы и поздравления учителям — сегодня и в администрации губернатора Тюмени: оттуда на свою малую родину Курганскую область отправляется Вадим Шумков. Его, как и нового главу Липецкой области Игоря Артамонова, президент назначил накануне. Молодые, энергичные управленцы — и Шумков, и Артамонов, и Развожаев — выпускники второго потока программы развития кадрового управленческого резерва Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Эффективность программы подтверждена, а опыт работы подкреплен фундаментальными знаниями.
Ранее по теме
-
В выборах главы Приморья Олег Кожемяко будет участвовать как самовыдвиженец5 суток назад
-
Кожемяко пойдет на выборы в Приморье самовыдвиженцем6 суток назад
-
Песков: сообщения о "наказании" оппозиционных партий, чьи кандидаты победили на региональных выборах, безосновательны8 суток назад
-
Песков ответил на вопрос о партийной принадлежности губернаторов9 суток назад
-
Владимирскую область возглавит Владимир Сипягин9 суток назад
-
Выборы губернатора Владимирской области: Владимир Сипягин уходит в отрыв9 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Президент подписал закон о пенсионных изменениях
- За революцию в эволюции: объявлены лауреаты Нобеля по химии
- Правительство утвердило перенос выходных в 2019 году
- Аркадий Дворкович избран президентом FIDE
- "Он просто подонок - вот и все". Путин прокомментировал дело Скрипаля
Самое читаемое
-
"Мне этот ребенок уже не нужен": Дарью Друзьяк забрали на скорой во время "Прямого эфира"
- Офицера полиции порубило винтом во время торжества. Видео
- Под Питером задержаны мужчина и девочка, подозреваемые в каннибализме. Видео
- Старики исчезли после загадочной сделки с жильем
- Мужчина умер, подхватив в бассейне амебу, которая съела его мозг
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Париже - в прямом эфире!
- Новый Land Rover Defender: первые "живые" фото
- В России полиции разрешили давать данные парковщикам (штрафа не избежать)
- Российские цены новой "тройки" BMW: она оказалась дороже всех
- Электрический Audi e-tron доберется до России
Экономика
-
Минфин РФ: средняя цена нефти Urals в январе-сентябре увеличилась на 40%
- США, Канада и Мексика достигли торгового соглашения: USMCA вместо NAFTA
- НАФТА 2.0: 10 фактов о новом торговом соглашении
- Глава МВД США выступил с угрозами морской блокады России на Ближнем Востоке
- Иран не намерен снижать добычу нефти из-за санкций США
Недвижимость
-
Новый муж Максаковой продал квартиру через неделю после свадьбы
- Британец поселился в петербургском аэропорту из-за любви
- Канадский дайвер построит подводный город
- Подмосковные дачи становятся неликвидом
- Жильцы многоэтажки выносят мусор, рискуя выпасть из окон
- В Китае построили небоскреб в виде пениса
Вести.Медицина
-
Может ли кусок мыла распространять инфекцию
- Йогурты следует вычеркнуть из списка здоровых продуктов
- 10 фитнес-советов, которые скорее вредны, чем полезны
- Здоровье сердца и почек, успехи в спорте и похудении: 10 причин есть бананы каждый день
- Вино + шоколад + пиво: диета вашей мечты против воспалений
Вести в 20.00
-
Путин советует Трампу посмотреться в зеркало
- Долларовые вклады на рублевые не поменяют
- Не каждый репост разжигает вражду
Москва 24
-
Как сложилась судьба Дмитрия Грачева, отрубившего руки жене
- 500 изуродованных женщин. Суд рассматривает дело лжекосметологов
- Правительство утвердило повышение тарифов ЖКХ в два этапа
- Как и где зарабатывают "новые" московские попрошайки
- Отдых вопреки: путешественники против курса валют
Вести.Hi-tech
-
Три айфона и не только: что покажет Apple 12 сентября
- Panasonic помогает создать коммуникации и транспорт для городов будущего
- Утечка: смартфон Nokia с пятью тыловыми камерами
- Полный обзор iOS 12: и лучше, и быстрее
- Обзор системы "ячеистого" Wi-Fi TP-Link Deco M5
Вести-Москва
-
Отрезанные от воды: за что коммунальщики наказывают жильцов?
- Против "Натали Турс" возбудили дело о мошенничестве
- В столице реконструировали шесть главных газовых подстанций
- Пейзажи Левитана в кино: новый взгляд на творчество мастера
- Телеканал CNN позвал в Москву посмотреть на золотую осень
Вести.Стиль
-
Чистка лица: как подобрать процедуру для идеального результата
- Гиалуроновая кислота. Зачем ее применяют в косметологии
- Как восстановиться после тренировки? 5 способов снять боль в мышцах
- Синдром Питера Пэна. Что стало с современными взрослыми?
- Украшения для ногтей: 4 идеи для необычного маникюра
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 игр, которые заставляют чувствовать себя идиотом
- Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- Утечка: PUBG может скоро появиться на PS4
Наука
-
Химию в жизнь: нобелевские лауреаты-2018 приручили эволюцию
- "Гоблин" в Солнечной системе указывает на существование Планеты Х
- Представлена первая коммерческая пассажирская капсула Hyperloop
- Почему человеку так трудно выбирать из множества вариантов
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Актриса впервые рассказала о том, как погиб ее 4-летний сын
- Видели видео? Жена известного футболиста застукала мужа в бане с любовницей
- Тайный роман Виталины и Прохора: знакомство с родителями
- Судьба Анатолия Журавлева. "Я признал всех внебрачных детей"
Телеканал "Культура"
-
Юбилей Лидии Федосеевой-Шукшиной
- Дэнни Бойл не будет снимать новый фильм о Джеймсе Бонде
- Создательница "роскошной простоты". Коко Шанель
- Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов