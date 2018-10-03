Смена губернаторов: кто будет руководить Петербургом и Хакасией

Владимир Путин назначил новых руководителей сразу в двух регионах России. Исполнять обязанности губернатора Санкт-Петербурга до выборов будет Александр Беглов — до этого дня он был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. В Хакасию отправляется Михаил Развожаев — теперь уже бывший замминистра по делам Северного Кавказа.

Александр Беглов — в Петербурге, который стал для него родным, работает большую часть своей жизни, начиная с институтской скамьи. И вот назначение президента — временно исполняющим обязанности губернатора. Строитель по образованию — он и во время работы в Москве, в администрации президента — курировал реставрацию Большого театра, практически каждую неделю лично присутствовал на стройплощадке. А в северной столице знает без преувеличения каждый инфраструктурный проект.

Президента Беглов благодарит за поддержку строительства жизненно важной для города кольцевой автодороги. На губернаторском посту Александр Беглов меняет Георгия Полтавченко, который переходит на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

Еще одно назначение сегодня — Михаил Развожаев стал временно исполняющим обязанности главы Хакассии и приступает к работе незамедлительно. "У меня к вам необычная просьба и несколько необычное поручение: руководитель Хакасии Зимин подал в отставку, ну, это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до завершения полного подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера, — отмечает Владимир Путин. — Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими процессами непростыми, сложными. Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, чтобы взяли под контроль ситуацию в республике, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле этого слова отвечающие нашим законам выборы. И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах".

"Спасибо, Владимир Владимирович, за доверие. Я готов, сделаю все, что от меня зависит, чтобы этот месяц прошел эффективно, — обещает врио главы республики Хакасия Михаил Развожаев. — Кроме того, сейчас бюджетный процесс в разгаре и формирование региональных аспектов федеральных проектов национальных. Надо, чтобы республика в эти проекты вошла, не упустила это время".

Хакасия: здесь главное сокровище — уголь, двигатель экономики. Уровень безработицы снижается вдвое. Завод "Абаканвагонмаш" трудится в три смены. Строятся новые школы, открылся перинатальный центр. Хватает, конечно, и проблем — в первую очередь, в социальной сфере. Впрочем, регион Михаилу Развожаеву не чужой — он и сам сибиряк, родился в Красноярске.

Владимир Путин продолжает обновление губернаторского корпуса. Меньше чем за две недели — сразу 6 назначений. Олег Кожемяко вернулся в родное Приморье и уже поздравляет педагогов с профессиональным праздником, а среди них — и его классная руководительница.

Цветы и поздравления учителям — сегодня и в администрации губернатора Тюмени: оттуда на свою малую родину Курганскую область отправляется Вадим Шумков. Его, как и нового главу Липецкой области Игоря Артамонова, президент назначил накануне. Молодые, энергичные управленцы — и Шумков, и Артамонов, и Развожаев — выпускники второго потока программы развития кадрового управленческого резерва Российской Академии народного хозяйства и государственной службы. Эффективность программы подтверждена, а опыт работы подкреплен фундаментальными знаниями.