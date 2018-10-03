Москва и Анкара создадут в Сирии зону, свободную от боевиков и тяжелого оружия

Россия работает солидарно с турецкими партнерами по зоне деэскалации в Идлибе, Анкара выполняет свои обязательства, способствует выводу боевиков и тяжелого вооружения из этой зоны.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

По его словам, во время переговоров родилась идея о том, чтобы создать демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров для того, чтобы еще больше обезопасить как сирийские города и гражданские объекты, так и российскую военную базу в Хмеймиме.

Решено, что в этом пространстве не будет представителей каких-либо радикальных группировок, включая "Джабхат ан-Нусру" (запрещена в РФ), и любого тяжелого вооружения.

Путин также отметил, что рассказал канцлеру Австрии Себастьяну Курцу, который находится с официальным визитом в России, о подходах Москвы к урегулированию ситуации на Украине и в Сирии.