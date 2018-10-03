Звездный интернационал "Пари Сен-Жермен" разгромил "Црвену Звезду"

В Париже завершился матч второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов между местным "Пари Сен-Жермен" и сербской "Црвеной Звездой". Хозяева во главе с бразильцем Неймаром уже в первом тайме забили в ворота гостей четыре гола, а общий счет матча – 6:1 в пользу "ПСЖ".

Неймар забил три гола, а три других мяча на счету других звезд чемпиона Франции – уругвайца Эдинсона Кавани, аргентинца Анхеля Ди Марии и чемпиона мира в составе сборной Франции Килиана Мбаппе. У сербов счет "размочил" Марин, когда хозяева уже вели в пять голов.

Игра у гостей откровенно не получилась, но и надо отдать должное парижанам: наконец-то их "звездный состав" сыграл как едины футбольный оркестр. После гостевого поражения от "Ливерпуля" в первом туре (2:3), "ПСЖ" предстал во всей красе. У "Црвены Звезды" в активе осталось очко, которое они взяли дома против итальянского "Наполи". Вечером 3 октября "Наполи" и "Ливерпуль" сыграют в Неаполе.