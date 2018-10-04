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4 октября 201802:23 Артем Ямщиков

На Ямале проходит знаковая встреча стран "газового ОПЕК"

На Ямале проходит выездная сессия Форума стран-экспортеров газа. Россия громко заявила о себе на рынке сниженного природного газа, и Северный морской путь становится новой энергетической артерией мирового значения.

Выездная панельная сессия Форума стран экспортеров газа в рамках Российской энергетической недели прошла в Сабетте на Ямале. Главная тема: "Новая карта мирового рынка СПГ и экология". В числе участников присутствуют представители России, Экваториальной Гвинеи, Катара и Южной Кореи.

Мировой рынок СПГ растет опережающими темпами. Эксперты считают, что глобальный спрос на него до 2030 года будет расти как минимум на 4% в год.

"К 2040 году общий объем СПГ должен превысить 700 млн тонн. Коллеги из "Новатэка" считают, что эта цифра будет достигнута к 2030 году", — заявил Юрий Сентюрин, генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа.

Сейчас 75% сжиженного природного газа покупают страны Азиатско-Тихоокеанского региона, около трети – Япония и 8% — Китай. Существующих мощностей недостаточно для удовлетворения спроса.

Именно поэтому в России огромное внимание к строительству СПГ-проектов, с их запуском страна может занять 20% рынка. При этом производство отечественного СПГ вырастет с нынешних 20 до 80 миллионов тонн в год. Для сравнения: сегодняшний лидер Катар сжижает 77 миллионов.

"У Катара есть амбициозный план увеличения производства СПГ до 110 млн тонн за счет расширения северного месторождения", — говорит Абдулазиз Сауд Аль-Тамими, руководитель по продажам газа компании Qatar Petroleum.

Реализовать амбициозные планы по производству СПГ Россия сможет за счет строительства новых проектов "Портовая", "Высоцк", "Балтийский", "Печора" и других. Сейчас работают заводы "Сахалин-2" и "Ямал СПГ".

Последний завод уже экспортировал 5 млн тонн СПГ. Топливо поступает с Южно-Тамбейского месторождения. Запасы газа — около 1,3 трлн кубов, конденсата — 60 миллионов тонн. Причем стоимость добычи на российском Севере на рекордном минимуме — 1 доллар за британскую термическую единицу.

Это делает проекты окупаемыми даже во время падения цен на нефть, но чтобы избежать таких потрясений, в "Новатэке" предложили отвязать стоимость газа от котировок черного золота. Это даст возможность компаниям с минимальными рисками инвестировать в развитие СПГ-проектов на крайнем Севере. А на Ямале есть все ресурсы, чтобы через 20 лет производить до 80 миллионов тонн СПГ. А даже 60 миллионов хватит для того, чтобы сделать Северный морской путь окупаемым.

"Мы с Росатомом считали: чтобы покрыть все расстояние от Обской губы до Берингова пролива, надо сейчас принять решение о строительстве четырех ледоколов на СПГ, которые будут обслуживать зону Обской губы и Карского моря, чтобы весь атомный флот работал на восточном плече", — говорит Леонид Михельсон, председатель правления "Новатэка".

Сейчас на Ямале работают две линии на 11 млн тонн СПГ в год. В сентябре произвели первый розжиг газовой турбины на третьей очереди, ее запуск запланирован на декабрь. Впереди строительство четвертой линии.

Ямал СПГ — самый северный завод из подобных. И это тот случай, когда недостаток становится достоинством. Для сжижения газ сжимают и охлаждают до -160 градусов, это проще делать в Арктике.

Мощность четвертой линии комплекса вроде бы небольшая — 940 тысяч тонн в год. Но именно на этой очереди будут отрабатывать российские технологии сжижения газа за счет окружающего холода — Арктический каскад.

В планах "Новатэка" строительство проекта "Арктик СПГ-2". Производственные мощности будут строить на плавучих платформах. А в дальнейшем оборудование по сжижению будет экспортироваться по воде в любую точку мира.

География поставок сжиженного природного газа — от Южной и Северной Америки в Африку, Европу и Азию. Восток — основной рынок сбыта. Начались первые поставки по Северному морскому пути. А это залог того, что на базе ресурсов Ямала и Гыдана будет создан мощный кластер российского СПГ.

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