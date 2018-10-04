Суд приступит к делу о катастрофе Falcon, в которой погиб глава Total

В Москве начнется рассмотрение дела в отношении трех фигурантов дела о катастрофе самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Предварительное заседание пройдет в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

Солнцевский суд Москвы 2 марта 2017 года выделил в отдельное производство дело в отношении руководителя полетов "Внуково" Романа Дунаева и авиадиспетчеров Александра Круглова и Надежды Архиповой.

Тот же суд в июле 2017 года приговорил водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко к четырем годам колонии, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне они от ответственности освобождены.

Falcon 50EX, в котором летели де Маржери и три члена экипажа, разбился при взлете в ночь на 21 октября 2014 года, столкнувшись со снегоуборочной машиной.

Снегоуборщик, за рулем которого сидел пьяный Мартыненко, выехал на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал Леденев. Дунаев, Круглов и Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.

Глава французского нефтегазового концерна возвращался во Францию после выступления на заседании Совета по иностранным инвестициям в Москве.

В мае 2014 года де Маржери приезжал на Петербургский экономический форум, хотя от участия в нем уклонились многие руководители крупных западных компаний.

Де Маржери не поддерживал санкции в отношении России. Кроме того, он считал, что альтернатив поставкам российского газа в Европу просто нет, поэтому предлагал ЕС думать не о снижении зависимости от России, а о безопасности поставок.