В американском городе Флоренс застрелен человек

В городе Флоренс (США, штат Южная Каролина) прогремела стрельба. В результате были ранены пятеро полицейских, один из них впоследствии скончался.

К месту, где произошла стрельба, прибыли почти 100 полицейских, передает ТАСС. Злоумышленник был взят под стражу. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту ЧП. Причины стрельбы выясняются.