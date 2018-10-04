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Стрельба в Америке 26 минут назад
4 октября 201804:27
В американском городе Флоренс застрелен человек
В городе Флоренс (США, штат Южная Каролина) прогремела стрельба. В результате были ранены пятеро полицейских, один из них впоследствии скончался.
К месту, где произошла стрельба, прибыли почти 100 полицейских, передает ТАСС. Злоумышленник был взят под стражу. Местным жителям рекомендовано не приближаться к месту ЧП. Причины стрельбы выясняются.
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