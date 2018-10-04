5 октября стартуют переговоры России и Индии о закупке "Триумфов"

Развитие отношений России и Индии, актуальные международные вопросы Владимир Путин обсудит с Нарендрой Моди. Официальный визит российского президента в Дели начнется 4 октября с неформального ужина.

Завтра, 5 октября, стартуют полноформатные переговоры, участие в бизнес-форуме и встреча с президентом страны Рамой Натхой Ковиндом. Как сообщает пресс-служба Кремля, к подписанию готовят порядка 20 документов, в том числе — контракт о поставках индийской стороне комплексов С-400 "Триумф". Сумма сделки превысит 5 миллиардов долларов. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Индия получит комплекс ПВО, который по своим характеристикам превосходит аналогичные комплексы других стран.

По итогам визита будет подписано также совместное заявление, сообщает телеканал "Россия 24".