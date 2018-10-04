В Сербии отменен режим полной боеготовности

Сербский президент Александар Вучич отдал приказ об отмене состояния полной боевой готовности, введенного во время кризиса на севере Косова, передает ТАСС.

Как сообщили в минобороны республики, армия продолжит контролировать ситуацию и готова в любой момент защитить свою страну и всех своих граждан.

Более 100 косовских спецназовцев 29 сентября въехали на территорию населенного сербами севера Косова, что противоречит международными договорами.

Бойцы спецназа взяли под контроль водохранилища Газиводе, ГЭС "Газиводе", а также вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что это было сделано для обеспечения поездки лидера самопровозглашенного Косова Хашима Тачи на север края.

В связи с произошедшим президент Сербии принял решение перевести в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.