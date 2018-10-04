Число жертв катаклизмов в Индонезии увеличилось до 1424 человек

До 1424 человек выросло число жертв землетрясения и цунами в Индонезии, передает "Интерфакс". Ранее сообщалось, что землетрясения и цунами унесли жизни 1407 человек, более 2,5 тысячи человек пострадали​​​.

Как сообщалось, 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Спустя некоторое время в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.

До 11 октября в Индонезии действует режим ЧС. Власти планируют выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). Как ожидается, в четверг местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать гражданские самолеты.