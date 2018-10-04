Даниил Спиваковский встретил свою судьбу в небесах

Даниил Спиваковский покорил немало сердец красавиц – актрис, но настоящая любовь "накрыла" его на высоте. В прямом смысле — в небесах.

Его студенческий брак с актрисой Анной Ардовой не продержался и года, не дошел он до ЗАГСа ни с Олесей Судзиловской, ни с Эмилией Спивак, с которыми у Даниила были романы.

Но когда он летел на съемки фильма "Дом на Английской набережной", то увидел стюардессу по имени Светлана, и сразу понял: "Это – она!" Однако сразу познакомиться ближе не решился, так что потом уже известный на тот момент артист метался по аэропорту с просьбой передать Светлане записку.

Вместе они уже 12 лет, у них растут трое детей, и популярный актер в программе "Судьба человека" признается: он бы в своей жизни ничего не менял. Вот только иногда спрашивает жену: "Света, почему я тебя не встретил раньше?"

А "раньше" – до 37 лет, когда он, наконец, обрел семейное счастье с любимой женщиной, у Даниила была достаточно бурная жизнь. Он искал свое место в жизни.

После школы поступать Спиваковский хотел вовсе не в театральный, а на факультет психологии МГУ – чтобы стать, как мама, психотерапевтом.

Однако с первого раза Даниил туда не поступил, и тогда пошел работать санитаром в психиатрическую клинику. Отработав год, вновь попытал счастья на том же факультете – и был принят.

Однако вскоре пришла повестка в армию, и прошедший войну дед – самый большой авторитет для Даниила – сказал: надо идти служить.

Сейчас Спиваковский говорит, что армия его закалила. Уже в 20 лет он вернулся оттуда "мужественным человеком, умеющим держать удар".

"Я могу стрелять из разного вида оружия, умею носить форму и знаю, что такое военная выправка. И я это использую в своей профессии", – рассказывает актер.

Как вывела его судьба на театральную сцену, а затем и в кинематограф? Почему пришлось учиться сразу в двух вузах? Как он все-таки смог найти свою стюардессу Светлану, почему на протяжении двух месяцев после их первого свидания девушка не выходила на связь, и где он сделал ей предложение?

Об этом и не только Даниил Спиваковский рассказал в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".