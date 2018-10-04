Владимир Путин прибыл в Индию

Президент России Владимир путин прибыл с официальным визитом в Индию. В аэропорту Путина встречал почетный караул, представленный тремя родами войск: сухопутными, морскими и воздушными. Это призвано продемонстрировать высшую степень уважения к гостю, сообщает ТАСС.

В ходе визита Путин встретится в индийским премьером Нарендрой Моди и обсудит вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.

4 октября состоит неформальный ужин, 5-го – полноформатные переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых будет подписан ряд документов, среди которых – контракт на поставку в Индию российских комплексов С-400 на 5 миллиардов долларов.

Программой визита предусмотрена и встреча Путина с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом.