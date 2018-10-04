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4 октября 201821:45

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

В ближайший вторник, 9 октября, в Светлановском зале Московского международного Дома музыки оркестр "Виртуозы Москвы" откроет свой юбилейный сезон (в этом году оркестру – 40 лет).

Этот российский коллектив славится регулярным сотрудничеством с выдающимися солистами и дирижерами. В первом концерте нового сезона с оркестром выступит знаменитый музыкант Кристиан Захариас. Его знакомство с "Виртуозами" состоялось в первые годы существования коллектива – Владимир Спиваков пригласил исполнителя на свой фестиваль в Кольмар. "Это потрясающий струнный оркестр, он всегда был знаменит своей игрой, своим звуком и, по-моему, таким и остаётся", — делится дирижер.

Маэстро Владимир Спиваков и Кристиан Захариас много раз встречались на одной сцене в разных странах мира, а в 2012 году, по приглашению "Виртуозов Москвы" Захариас второй раз за всю свою артистическую карьеру выступил в России. В первом концерте юбилейного сезона маэстро Спиваков вновь доверит коллеге свой коллектив. Захариас выступит в этот вечер не только как дирижер, но и как солист – вместе с "Виртуозами Москвы" он исполнит Концерт № 25 для фортепиано с оркестром до-мажор Моцарта. "Меня часто спрашивали, могу ли я из-за фортепиано руководить программой. Только когда мне исполнилось 42 года, я ответил "да", потому что почувствовал себя готовым. Удобно ли совмещать сольную игру и дирижирование одновременно? Пожалуй, да. Особенно в фортепианных концертах Моцарта", – говорит маэстро.

Кристиан Захариас начинал свою карьеру как пианист, в 1975 году завоевал высшую награду на конкурсе имени Равеля в Париже. С начала 90-х годов он – востребованный дирижер, сегодня он возглавляет Камерный оркестр Лозанны, преподает в Академии музыки и является приглашенным дирижером оркестра в Гетеборге (Швеция). Музыкант выступает как фестивальный менеджер, журналист и радиоведущий. Интерес Захариаса к барочному репертуару и музыке венских классиков нашел отражение и в московской программе, в которой также примет участие солистка "Новой оперы" имени Колобова Анастасия Белукова.

Начало концерта – в 19:00, 9 октября, Светлановский зал ММДМ.

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