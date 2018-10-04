Планы США на постсоветское пространство: на что ушел миллиард долларов за три года
Разработка химического оружия, эксперименты над людьми и целая сеть таинственных биолабораторий по периметру нашей страны — объяснений всех этих фактов от США потребовали российские военные. Министерство обороны проанализировало документы о деятельности так называемого "центра здравоохранения", который американцы построили в Грузии. Согласно полученным данным, именно отсюда Пентагон распространял в нашей стране африканскую чуму свиней.
73 человеческих жизни — такова цена, которую Грузия уже заплатила за испытания на собственной земле американского биологического оружия. Точнее, за то, что предоставила своих граждан для страшных опытов. Центр общественного здоровья имени американского сенатора Ричарда Лугара, построенный на американские деньги, оказался "фабрикой смерти". "Из документов следует, что в списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия — возбудители туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки Денге, Крымский-Конго геморрагической лихорадки и других заболеваний, передающихся кровососущими насекомыми", — говорит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
И это очень важное уточнение. Потому что именно для таких возбудителей инфекции в самой Америке разрабатывали специальные средства доставки. Контейнеры для биологического оружия. На них даже выдаются патенты. И теперь становится понятным, откуда в 2007 году взялась африканская чума свиней, которая поразила Россию, Европу и Китай. Прямой экономический ущерб нашему сельскому хозяйству — 5 миллиардов рублей.
Сейчас Центр Лугара — неприступная крепость. Считается гражданским объектом Министерства здравоохранения Грузии, но охраняется как секретная военная база. Передвижение грузинских специалистов по территории ограничено. Американские военные биологи, которые работают там, имеют дипломатический иммунитет. В этом году там появился новый корпус. Несколько этажей отведены для подразделений сухопутных войск США. Есть изолированные зоны для работы с пациентами, зараженными опасными инфекциями.
Американцы давно используют для своих опытов иностранцев. Например, сразу после окончания Второй мировой они уничтожили несколько сотен человек в Гватемале — заразили их венерическими заболеваниями и потом наблюдали. Сейчас у них десятки лабораторий по всему миру. Подконтрольные Пентагону объекты находятся и в других, сопредельных с Россией государствах. Приоритетом их деятельности является и сбор биоматериалов российских граждан, почему-то — по заказу военно-воздушных сил США. Объяснение простое — это нужно для разработки такого оружия, которое бы гарантированно поражало военнослужащих вражеских армий. А конкретно — тех, которые проживают на территории бывшего Советского Союза. Но при этом на поле боя не оказывало бы вреда американским солдатам.
Финансирует программу администрация США. Цена вопроса — миллиард долларов за три года. Женевский протокол еще в 1925 году прямо запретил применять на войне бактериологические средства. Но вот в Америке Патриотический акт, принятый в 2001 году, отменяет уголовную ответственность для лиц, занятых в разработке бактериологического оружия.
Данные, которыми располагает Министерство обороны, позволяют делать вывод, что Соединенные Штаты под прикрытием мирных исследований активно наращивают свой военно-биологический потенциал. И делают это в нарушение международных договоренностей.
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