Глупость и слухи: Павел Воля не в больнице

Официальный представитель резидента юмористического шоу Comedy Club Павла Воли Владимир Яременко опроверг информацию о госпитализации артиста после концерта в Иркутске.

Как передает ТАСС, Яременко успокоил общественность, заявив, что у артиста со здоровьем всё в порядке и отметив, что информация о госпитализации является "глупостью и слухами, не верьте никому".

Он подчеркнул, что 5 октября запланирован концерт в Красноярске, а затем выступление в Новосибирске.

4 октября Павел Воля выступил перед зрителями на иркутском стадионе "Труд" и опубликовал в своем Instagram видео с поездки на Байкал.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что резидент шоу Comedy Club был помещен в одну из больниц Иркутска с подозрением на аппендицит.