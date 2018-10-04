КХЛ. "Локомотив" одержал волевую победу над "Торпедо"

В Континентальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата, в котором было сыграно пять поединков. Один из ярчайших матчей состоялся в Ярославле, где "Локомотив" одержал волевую победу над нижегородским "Торпедо" – 4:3.

Ярославцы к середине второго периода проигрывали 0:2 в результате голов двух Денисов – Баранцева и Паршина. Однако еще до большого перерыва железнодорожники Егор Аверин и Брэндон Козун сравняли счет, а на 49-й минуте встречи Даниил Альпаков и вовсе вывел "Локо" вперед – 3:2.

Казалось, что нижегородцам в такой ситуации будет непросто отыграться, но за восемь секунд до финальной сирены торпедовец Энди Мили все-таки перевел игру в овертайм. В нем победитель выявлен не был и командам пришлось совершать послематчевые буллиты, в которых точнее оказались железнодорожники – 4:3, победа "Локомотива".

Еще два матча завершились со схожим развитием сценария и таким же итоговым счетом (4:3), как и в Ярославле. В Москве "Спартак" на своей площадке переборол минское "Динамо", в овертайме вырвав победу после гола Александра Хохлачева. А в Череповце местная "Северсталь" проиграла гостям из "Нефтехимика". Судьба победителя решилась в дополнительное время после заброшенной шайбы Йоонаса Няттинена – 4:3 в пользу команды из Нижнекамска.

Также отметим первый матч московского "Динамо" под руководством Владимира Крикунова, которые завершился поражением казанскому "Ак Барсу" – 1:2. В заключительной встрече дня питерский СКА на выезде обыграл "Сочи" (3:1).