У сената США тысячи людей протестуют против кандидатуры Кавано в судьи

В четверг, 4 октября, тысячи протестующих собрались в Вашингтоне у здания сената США, чтобы выразить протест в связи с предполагаемым избранием в Верховный суд Бретта Кавано, которого выдвинул президент США Дональд Трамп.

Акция протеста организована феминистскими организациями Соединенных Штатов. Одетые в черные футболки протестующие скандируют: "Кавано не подходит", "Отзовите Кавано", "Женщины должны быть услышаны".

Ранее Дональд Трамп заявил, что уверен в своем кандидате на 100 процентов. На предвыборном митинге 3 октября он в шутливой форме подчеркнул, что у обвинителей Кавано нет данных, доказывающих домогательства. Толпа ответила Трампу аплодисментами. Но некоторые сенаторы-республиканцы заявили, что шутки такого плана недопустимы, передает РИА Новости. За кандидатуру Кавано в сенате планируют проголосовать до 6 октября.

Протестующие собрались после того, как стало известно, что в результате седьмого расследования ФБР по обвинениям Кавано в домогательствах не было найдено подтверждений ни одному из обвинений. Демократы назвали расследование неполным и недостаточным и выразили решительное несогласие с его итогами.

Расследование обвинений в адрес Кавано поручил начать Дональд Трамп, который и выдвинул его на эту должность. Предполагалось, что расследование займет не больше недели. Традиционно судьи Верховного суда играют большую роль в Соединенных Штатах Америки. Для назначения судьи необходима поддержка большинства из 100 сенаторов. Противники Трампа в сенате ожидаемо проголосовали против кандидатуры Кавано. После этого несколько женщин обвинили Кавано в сексуальных домогательствах, произошедших в 1980-е годы. В сенате показания по этому поводу давали одна из предполагаемых жертв по имени Кристин Бейлиз Форд и сам Бретт Кавано.

После трех недель разбирательств из-за выдвинутых против Кавано обвинений судебный комитет сената США поддержал предложенного Трампом кандидата. Но голосование в общем составе сената было отложено.