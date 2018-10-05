В приморском Уссурийске более 30 тысяч человек остались без электричества из-за аварии

Утром в пятницу, 5 октября, в Уссурийске Приморского края произошло аварийное отключение потребителей электроэнергии. По данным ситуационно-аналитического центра Министерства энергетики, без света остались порядка 32,9 тысячи человек.

Как уточняется, ЧП произошло в 6:33 по местному времени (23:33 4 октября по времени Москвы).

В настоящее время специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. Пока нет никакой информации о возможном времени их окончания, передает ТАСС.