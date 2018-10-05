"Конг-рэй" бушует в Японии: 8 человек пострадали, более 30 тысяч остались без света

Не менее восьми человек пострадали на юге и юго-западе Японии, где сейчас бушует тайфун "Конг-рэй". Об этом сообщает общественное телевидение NHK.

Как уточняется, в настоящее время в префектурах Окинава и Кагосима более 30 тысяч людей остаются без электричества из-за перебоев в подаче электроэнергии, которые были вызваны ударом стихии

"Конг-рэй" – 25 по счету тайфун, возникший в Тихом океане в этом сезоне. Его название пришло из кхмерской легенды и переводится как "красивая девушка", передает ТАСС. В настоящий момент "Конг-рэй" движется с юга по направлению к главному острову Японии – Хонсю. В его центральной части скорость ветра составляет 45 метров в секунду, при порывах – 60 метров в секунду.

В конце минувшей недели тропический шторм "Трами" принес в Японию ливни и шквалистый ветер. В результате удара стихии четыре человека погибли, еще 200 пострадали. По всей стране были отменены сотни авиарейсов.