Компания "РоссТур" объявит об остановке деятельности в ближайшее время

"РоссТур" намерен объявить об остановке деятельности. Это произойдет сегодня, 5 октября, или в понедельник, 8 октября.

У компании нет денег, чтобы погасить долги перед туроператорами, а те не готовы представить ей отсрочку. Об этом сообщили представители пресс-службы Российского союза туриндустрии. Это значит, что люди, которые забронировали туры, не смогут отправиться на отдых.

Однако ранее глава "РоссТура" Александр Недополз заявил, что финансовой гарантии компании в размере 150 миллионов рублей хватит для выплат компенсаций всем ее клиентам, передает телеканал "Россия 24".