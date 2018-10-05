Глава ФСК ЕЭС: цифровизация энергосетей начинается с подстанций

"Цифровая подстанция — ключевой элемент цифровизации сетей", — отметил в своем выступлении на октябрьской Российской энергетической неделе-2018 в московском Манеже председатель правления ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров.

ФСК ЕЭС в ближайшие пять лет инвестирует в цифровизацию сетей не менее 10 миллиардов рублей ежегодно. Компания еще в 2005 году первой начала внедрять самую продвинутую версию международного стандарта обмена данными (МЭК 61850) в сетях высокого класса напряжения.

"На сегодня таких объектов у ФСК ЕЭС уже более 50. В это время мы разработали три варианта конфигурации с различной глубиной цифровизации подстанций", — рассказал Муров об утвержденном в сентябре единый документ для реализации проектов цифровой подстанции.

Первый вариант конфигурации применяется при реконструкции, второй — при комплексной реконструкции, а третий, где используется самые продвинутые решения, пока применен на единственном объекте – введенной в эксплуатацию в этом году 50-киловольтной цифровой подстанции "Тобол". На ней реализован весь комплекс цифровизации. Уже к 2025 году таких подстанций в ФСК ЕЭС будет более трех десятков.

Удачный опыт ФСК ЕЭС масштабируется — создается общая информационная цифровая модель единой энергетической системы под руководством Минэнерго.

С 2018 года ФСК ЕЭС внедряет систему автоматизированного проектирования с использованием каталогов типовых решений. Это в будущем позволит кратно снизить как затраты на проектирование и строительство, так и минимизировать число проектных ошибок. Фактически, это типовой конструктор, который как из кубиков – типовых блоков представленного на рынке оборудования и систем управления – позволяет смоделировать энергетический объект. Эти кубики объединяются между собой в единую рабочую схему, корректность построения которой проверяется компьютерной программой.

Также в ФСК ЕЭС перешла на работу с большими данными, реализует совместные проекты обмена информацией с Системным оператором ЕЭС, отметил Андрей Муров. На 44 крупнейших подстанциях ФСК внедрены системы точного мониторинга режимов работы, которые на диспетчерском уровне позволяют предупреждать опасные явления быстро и с большей точностью.

Все объекты компании уже оснащены цифровыми системами коммерческого учета электроэнергии. На подстанциях компании Северо-Запада, Юга и Центра России организовано удаленное управление энергетическими объектами. К 2021 году таких объектов будет уже 93. А к 2025 году через цифровые каналы связи за всей сетью ФСК ЕЭС можно будет наблюдать удаленно. Сейчас цифровой удаленной системой наблюдаемости охвачено 55% энергетической сети ФСК ЕЭС.

После 2025 года компания должна стать частью единого отраслевого информационного пространства Единой национальной электрической сети.