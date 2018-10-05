СП-2: в Госдуме прокомментировали киевский "план Б"

Коммерческий директор "Нафтогаза" Украины Юрий Витренко рассказал о наличии у Киева "плана Б" на случай запуска трубопровода "Северный поток-2", передает РИА Новости.

По словам Витренко, Украина уже подала иск к России в Международный арбитраж для компенсации ущерба, который якобы будет причинен в результате запуска "Северного потока-2" и простоя газотранспортной системы. По оценкам Киева, ущерб составит 12 миллиардов долларов.

Витренко отметил, что речь пойдет "просто о компенсации недополученной тарифной выручки", а не об уровне тарифа на транзит газа как такового.

В Киеве не раз говорили о желании остаться транзитером российского газа в Европу. Контракт на транзит истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.

Киев ранее неоднократно разрабатывали планы по противодействию реализации "Северного потока-2". Например, в июне украинский президент Петр Порошенко назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским проектом, который направлен против Украины" и заявил о планах создать в Евросоюзе группу, которая сможет остановить строительство "Северного потока — 2". Однако создание этой группы так и осталось лишь проектом.

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба также заявлял о необходимости включить в договор пункт о гарантированных поставках российского газа через территорию Украины.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил, что "не существует договоров, по которым Российская Федерация обязана всю жизнь до скончания веков проводить транзит газа через Украину". Он подчеркнул, что у России есть право работать по всем другим направлениям по транзиту газа в Европу.