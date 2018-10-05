Макрон и Саркисян простились с Азнавуром

В Париже простились с певцом и актером Шарлем Азнавуром – церемония прошла в почетном дворе парижского Дома инвалидов.

Проститься с великим французом пришли президент и премьер страны Эммануэль Макрон и Эдуар Филипп, президент и премьер Армении Армен Саркисян и Никол Пашинян, бывшие руководители Франции, деятели культуры и искусства, передает "Интерфакс".

Под армянскую мелодию во двор военные вынесли гроб, накрытый флагом Франции. Оркестр национальной гвардии исполнил одну из песен Азнавура. Когда к гробу подошел Макрон, после минуты молчания прозвучала "Марсельеза".

Шарль Азнавур – французский певец армянского происхождения – скончался в возрасте 94 лет. Артиста похоронят в субботу рядом с членами его семьи, церемония пройдет в узком кругу.