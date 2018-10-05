Посла Нидерландов вызовут в российский МИД

Посла Нидерландов в Москве вызовут в российское внешнеполитическое ведомство, передает РИА Новости. В четверг в минобороны Нидерландов заявили, что спецслужбами страны предотвращена хакерская атака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан России.

По словам главы ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемые с дипломатическими паспортами выдворены из Нидерландов 13 апреля.

В российском МИД обвинения назвали очередной срежиссированной пропагандистской акцией и отметили, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит существенный ущерб двусторонним отношениям.

В дипведомстве обратили внимание, что заявление минобороны Нидерландов появилось перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "необходимый" политический фон для противоправных инициатив.

Позже с обвинениями в адрес РФ выступили США и Канада, обвинив в причастности к хакерским атакам на избирательную систему США, антидопинговые лаборатории, ядерную компанию Westinghouse, краже и публикации данных, а также в отмывании средств с использованием криптовалюты семерых "сотрудников ГРУ".

При этом четверо подозреваемых американской стороной россиян — те же самые люди, которых выдворили Нидерланды. Вашингтон ранее отказался от предложения Москвы о создании группы по кибербезопасности.