Россия может присоединиться к европейской альтернативе SWIFT

К созданию независимой от США платежной системе может присоединиться и Россия. об этом в интервью телеканалу "Россия 24" рассказал первый вице-премьер российского, министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов отметил, что европейцы задумались о создании системы евро-SWIFT для расчетов между европейскими банками и финансовыми институтами при расчетах за сырьевые товары, нефть и нефтепродукты в условиях введения американских санкций.

"Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте", — подчеркнул Антон Силуанов в эксклюзивном интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".

Переход на расчеты в евро с европейскими компаниями является естественным следствием политики США, отметил Антон Силуанов.

Министр российских финансов считает, что санкции могут краткосрочно влиять на курс рубля, но у России накоплен большой запас прочности: сейчас пополняются золотовалютные резервы и Фонд национального благосостояния.

Также, добавил Силуанов, есть понимание того, как реагировать на складывающуюся ситуацию.

"Надеюсь, что действия правительства и Центрального банка будут способствовать стабильности курса валют", — добавил первый вице-премьер российского правительства.

При этом в политике Банка России происходят изменения в части хранения золотовалютных резервов. И такие изменения, продолжил Силуанов, происходят не в пользу американских активов.

"Мы резервы храним в целом ряде валют, в различных активах — американских и европейских, активах Великобритании. Поэтому в нынешних условиях есть абсолютно понятное желание хранить их в тех активах, где в меньшей степени существует риск обращения каких-то взысканий, рестрикций на них, чтобы не было проблем, чтобы можно было быстро выйти из этих активов, использовать эти ресурсы для нужд государства", — пояснил Антон Силуанов.