Присуждение премии мира вызвало у Муквеге и Мурад крик и плач

Врач-гинеколог Денис Муквеге из Конго, который получил Нобелевскую премию мира, узнал о своей награде во время операции.

Шведский профессор Эллинор Эдельрот, которая находилась рядом с ним, сообщила шведскому телеканалу SVT:

"Он находится сейчас в операционном зале, и все просто кричат от радости".

Еще одним лауреатом премии стала иракская правозащитница Надя Мурад. Активист Абид Шамден из организации Nadia's Initiative ("Инициатива Нади") рассказал, что когда она узнала о присуждении Нобелевки, то "заплакала и не могла ничего сказать". Шамден сказал, что все сотрудники фонда "удивлены и счастливы", но в то же время осознают, что это большая ответственность и что нужно продолжать бороться дальше.

В решении Нобелевского комитета говорится, что Муквеге и Мурад внесли решающий вклад для привлечения внимания к сексуальным преступлениям во время военных конфликтов. В 2008 году Муквеге основал клинику, лечение в которой прошли многие тысячи жертв сексуального насилия во время войны.

Организации "Инициатива Нади" помогает женщинам и детям, которые стали жертвами геноцида, массовых расправ и торговли людьми. Надя Мурад находилась в плену у террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в России) и подвергалась там сексуальному насилию. Сегодня она ведет работу по привлечению внимания к жертвам насилия.