В пятилетний юбилей свадьбы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук раскрыли свои тайны

В канун пятилетия со дня свадьбы впервые открыла двери своего роскошного загородного особняка самая закрытая для прессы пара российского шоу-бизнеса. Ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук показали не только свой дом, который строили долгие годы, но и 11-месячную дочь Амелию.

Оказалось, что на 20-ти сотках Юля и Леша все сделали с нуля: построили и обставили дом, посадили деревья. При этом самые высокие деревья высажены не очень удачно, так что загораживают красивый вид из окон.

Огорода у них нет (Леша был против этого с самого начала), но зато есть открытый бассейн, джакузи, хамам и финский уголок.

Певец и его супруга гордятся тем, что смогли своим трудом заработать на такой дом. А ведь когда они только приехали покорять Москву, то Алексею пришлось несколько дней спать на скамейке у гостиницы "Космос" и целый год питаться сухариками, а Юле – творожными сырками. Но разносолы не было денег.

Зато теперь в доме есть все, что им необходимо и радует глаз, а у их дочки — собственная комната площадью 54 квадратных метра.

О том, что еще есть в доме Чумакова и Ковальчук? За кого из артистов, оказавшихся в эпицентре скандалов последнего времени, поднял бокал Алексей? Когда Юля, по ее признанию, "чуть не превратилась в зомби"? Кто пришел поздравить Юлю и Лешу с деревянной свадьбой, а кто стал крестным их дочери?

Программа "Прямой эфир" и ее ведущий Андрей Малахов – из дома звездной пары российского шоу-бизнеса.