Адмирал Фогго: "Калибр" может долететь до любой европейской столицы

Возможности новой российской ракеты "Калибр" адмирал США Джеймс Фогго назвал впечатляющими, передает РИА Новости. Он отметил, что в случае запуска из Черного, Средиземного или Каспийского моря ракета может долететь до любой европейской столицы.

22 августа корабли и подводные лодки России нанесли 100 ударов ракетами "Калибр" по позициям террористов в Сирии. Всего, по данным Минобороны, поражено 166 объектов.