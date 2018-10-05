За пост главы ДНР поборются пять человек

В выборах главы Донецкой народной республики будут участвовать пять кандидатов, включая врио главы республики Дениса Пушилина.

Как уточняет "Интерфакс", в выборах главы самопровозглашенной ДНР примут участие пять кандидатов. Это подтвердила глава Центральной избирательной комиссии ДНР Ольга Позднякова. В качестве кандидатов зарегистрированы врио главы ДНР Денис Пушилин, а также Роман Храменков, Елена Шишкина, Роман Евстифеев, Владимир Медведев. Выборы главы и депутатов парламента ДНР пройдут 11 ноября.

На сегодняшний день регистрация кандидатов на выборы главы ДНР завершена.