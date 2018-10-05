РПЛ. "Арсенал" дома не смог обыграть "Уфу"

В российской премьер-лиге матчем "Арсенал" – "Уфа", который проходил в Туле, стартовал 10-й тур. Команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 1:1.

Счет в поединке был открыт в добавленное к первому тайму время, когда за считанные секунды до свистка на перерыв уфимец Сильвестр Игбун получил мяч на левом фланге, сместился в центр и дальним прицельным ударом поразил саму "девятку" ворот хозяев поля.

Футболисты "Арсенала" смогли ответить на этот гол не сразу. На 70-й минуте туляки устроили обстрел ворот "Уфы", в результате чего ее вратарь Александр Беленов отбил опасный удар издали прямо перед собой, а успевший на добивании Георги Костадинов сравнял счет.

Больше команды забить не смогли.

После десяти туров "Арсенал" набрал десять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, в то время как "Уфа" с девятью баллами располагается на 13-й позиции.