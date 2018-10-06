Куда исчез глава Интерпола: гонконгская пресса утверждает об аресте главного полицейского
Президент Интерпола Мэн Хунвэй, вероятно, находится под стражей в Пекине. Об этом сообщает одно из изданий Гонконга. О его пропаже сообщила жена, которая осталась в Лионе. Впрочем, в самом Интерполе заявили, что это дело касается исключительно властей Франции и Китая.
Последний раз президента Интерпола видели во Франции 29 сентября, он выходил из штаб-квартиры международной полиции в Лионе. После этого чиновник улетел на родину – в Китай.
"Скорее всего, он поехал по протоколу определенной авиакомпанией, в определенный город, его должны были встречать определенные люди и отправить в определенный отель. Китай тоже входит в систему Интерпола и, соответственно, все эти документы, вплоть до записей в аэропорту будут предоставлены. И это вопрос техники – найти на каком этапе он исчез с радаров", — полагает Тимур Хутов, юрист, руководитель уголовной практики.
Такие меры безопасности обычны для чиновника высокого ранга. Удивительно другое – об исчезновении президента организации становится известно лишь через неделю! После того как его жена пишет заявление во французскую полицию.
"Может быть, просто не хотели выносить сор из избы. То есть, если это прокол Интерпола, не смогли уберечь своего руководителя, то вполне логична ситуация, когда они хотели его за это время найти и не выносить это на всеобщее обсуждение", — считает Тимур Хутов, юрист, руководитель уголовной практики.
Есть и другая версия. Якобы, все это время служба Интерпола знала, где находится их президент, но хотела сохранить это в тайне. По данным гонконгской газеты президент международной полиции оказался под следствием.
64-летнего чиновника, бывшего заместителя министра общественной безопасности КНР, задержали сразу после приезда в Китай. Дисциплинарные власти проводят допрос. Нет информации, почему началось расследование и где сейчас находится Мэн Хунвей.
Такая версия, по мнению российских экспертов, заслуживает внимания. "Сауф Чайна Морнинг Пост, это главная англоязычная газета Гонконга, через нее часто идут утечки, которые сами китайские власти хотят сообщить, но из неофициальных каналов", — поясняет Алексей Маслов, директор Центра стратегических исследований Китая РУДН.
Ранее Мэн Хунвей занимал видные посты в правительстве Китая, а также был директором китайской Береговой охраны. Его назначение на пост президента Интерпола СМИ расценивали как успех китайских властей. Но в апреле этого года Мэн Хунвей не входит в новый состав ЦК КПК. Это, несомненно, сигнал.
"Он впал в немилость и, по сути, произошло его понижение. Плюс к этому неоднократно высказывались мнения, что он не защищает интересы китайской стороны и слишком мягко относится к различным антикитайским выпадам. Не исключено, что он может быть задержан на территории Китая за нарушение партийной дисциплины, за неисполнение определенных поручений", — уверен Алексей Маслов, директор Центра стратегических исследований Китая РУДН.
Но пока – никаких официальных подтверждений. Интерпол после многочисленных звонков напечатал 4 строчки.
"Интерпол видел сообщения в прессе в связи с предполагаемым исчезновением президента организации. Это дело касается исключительно соответствующих инстанций во Франции и Китае. Дальнейших комментариев на эту тему Интерпол давать не будет".
По мнению экспертов, если действительно речь идет о задержании, то вскоре официальное заявление сделает Пекин. Либо Китай запустит расследование и начнет поиски — в сотрудничестве с французскими властями.
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