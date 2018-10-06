В отношении России выдвинуты новые абсурдные обвинения

Как утверждает британское издание Times, ссылающееся на результаты исследований американских аналитиков, с поддельных аккаунтов в социальных сетях поклонников Гарри Поттера и Эммы Уотсон пророссийские администраторы пытались дезинформировать молодежь Соединенного Королевства.

Сообщается, что эксперты, проанализировавшие около трех миллионов сообщений в Twitter и на других платформах, пришли к выводу, что с таких аккаунтов распространялась информация на темы BREXIT и терактов в Лондоне, о вреде прививок и генно-модифицированных продуктов, а также призывы к школьникам срывать уроки.

Как сообщалось, в США и некоторых европейских странах периодически звучат обвинения во вмешательстве в выборы в адрес России, но никаких доказательств, что такое вмешательство имело место, никогда приведено не было. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В частности, Россию обвиняли в ведении информационной кампании о BREXIT, но, как заявили эксперты компании Facebook, ими не было обнаружено никаких указаний на связанную с Россией активную рекламу в социальной сети в ходе референдума по выходу Великобритании из ЕС. Представитель Youtube также сообщила, что компания не обнаружила свидетельств, указывающих на какое-либо вмешательство России в референдум по Brexit.