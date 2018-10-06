Учения на Каспии: все "Калибры" попали в цель

Ракетные корабли Каспийской флотилии — "Дагестан" и "Татарстан" — нанесли удары по объектам условного противника. Они были выполнены в виде зданий размером 10 на 10 метров и располагались на расстоянии около 200 километров. Для этого использовали высокоточные ракетные комплексы "Калибр-НК".

Учения в Каспийском море — это часть масштабных командно-штабных учений, сообщает телеканал "Россия 24". В эпизодах на восьми полигонах южного округа — было занято порядка семи тысяч военных, а также две с половиной тысячи единиц техники. В том числе, десятки самолётов и вертолётов.