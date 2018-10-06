Дресс-код от Берлускони: футболистам "Монцы" запретили татуировки и бороды

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который не так давно стал владельцем футбольного клуба национальной Серии "С" "Монца", ввел в своей новой команде ряд ограничений по дресс-коду. Игрокам запрещено иметь татуировки, бороды и серьги в ушах.

"Никаких бород, никаких татуировок. Они не смогут с гордостью носить свои серьги, — цитирует лидера итальянской партии "Вперед, Италия!" издание Football Italia. – Это будет молодая команда, собранная исключительно из итальянских футболистов".

По словам Берлускони, у игроков теперь будут "нормальные прически": "Мы уже нашли парикмахера в Монце, который сказал, что пострижет их бесплатно. На поле они будут примером для подражания, будут извиняться перед соперником за нарушения, а к арбитрам обращаться как джентльмены".

"Если у них попросят автограф, они напишут свои имена и фамилии, никаких закорючек. Они всегда будут одеты солидно и модно. Я хочу увидеть нечто новое в современном футболе", – сказал Берлускони.