Очевидцы публикуют видео наводнения на Сицилии

Жители итальянской Сицилии – самого большого острова Средиземного моря, делятся в сети видеозаписями, запечатлевшими наводнение, несколько дней осложнявшее жизнь местному населению и туристам.

С начала октября на острове шли сильные дожди, спровоцировавшие затопления. Как сообщают местные СМИ, больше всего от стихии пострадали города Катания и Палермо.

По улицам прокатились бурные потоки. Нижние этажи некоторых зданий оказались затоплены.

В некоторых районах острова из соображений безопасности были отменены занятия в школах.

После наводнения на Сицилии произошло землетрясение – утром в субботу, 6 октября, появились сведения о том, что недалеко от вулкана Этна произошло землетрясение магнитудой 4,8, очаг подземных толчков залегал на глубине 9 километров.

В результате инцидента пострадали несколько человек, все они доставлены в больницы с легкими травмами и в состоянии шока.