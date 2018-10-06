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6 октября 201813:31 Сергей Брилев

"Вести в субботу" - о тонкостях Brexit

Как известно, к двум россиянам, изучавшим шпиль собора в Солсбери, на Западе добавили еще семь человек, отнесенных к российской разведке (пусть и к другой ее ветви, к военной, к ГРУ). Конечно же, немедленно возникли десятки самопровозглашенных экспертов, которые принялись все это активно интерпретировать. А вот я, написав теперь целую КНИГУ о взаимоотношениях спецслужб Москвы и Лондона (да еще и с английским соавтором), ничего комментировать не решусь. Я думаю, что все причинно-следственные связи того, что происходит сейчас в мире разведки и контрразведки, станут понятны нашим внукам (и то, может быть), как, может быть, нам хоть что-то стало понятно про события времен Второй мировой войны. Но что все-таки можно утверждать?

Когда-то я провел в Англии очень плодотворные для меня семь лет: в те годы, когда все шло только вверх. Затеяв в Британии все эти новые проекты, в последний год я снова стал там бывать регулярно. И скажу следующее: я давно не видел не только Британию, но любую другую страну в таком растерянном состоянии. И от моих старых друзей в Англии и Шотландии, и от новых знакомых я только слышу: "Страна переживает самый драматичный момент со времен Второй мировой войны". Речь идет о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза. Обрек на это страну референдум о Brexit.

Один из практических вопросов сегодня: сохранится ли для британцев свободное передвижение по Европе? Стратегические вопросы: останется ли Британия великой и сохранится ли само Соединенное Королевство? До "часа икс" (когда запланирован выход из ЕС), до 23:00 по Гринвичу 29 марта осталось полгода. Раздрай — полный. В последнее время в Британии прошли ежегодные конференции двух крупнейших партий: консерваторов и лейбористов. И все стало только хуже, в том числе и с точки зрения "русского вопроса". Так что творится в головах у британцев?

Не так давно в нашем эфире было интервью с Борисом Джонсоном, на тот момент — главой британского дипломатического ведомства. С тех пор он ушел в отставку, но теперь его прочат в возможные следующие премьер-министры. Вот с его недавнего выступления и начнем. Дело было в кулуарах ежегодной конференции родной для Джонсона Консервативной партии в Бирмингеме.

Chuck Chequers значит "Покончим с "Чекерс". То есть покончим с планом, предложенным премьер-министром Терезой Мэй на совещании со своим кабинетом в загородной резиденции Чекерс? после чего Джонсон и покинул кабинет министров. План состоит в том, чтобы сделать Brexit помягче, — через то, чтобы заключить с ЕС специальное соглашение о том, как жить дальше. Он, Джонсон, считает, что Британия наладит новую жизнь и без какого-то там особого соглашения с каким-то там ЕС.

Недавно мы рассказывали, что сменщик Бориса Джонсона на посту главы Foreign Office Джереми Хант заявил, что в выходе Британии из ЕС без специального соглашения, в ослаблении Европы заинтересована — ну, конечно же, Москва. То есть, по этой логике, получается, что Борис Джонсон — агент Кремля. Но мы ведь понимаем, что это — совсем не так! Больше того:

Номер самой консервативной лондонской газеты The Daily Telegraph еще за 24 сентября. В нем — программная статья Джонсона, где он словно репетировал свою речь на съезде консерваторов в Бирмингеме. "Чекерс" равен сдаче в плен, Чекерс" равен предательству", — говорится в статье. В ней же Джонсон пожурил не только премьера Мэй. С куда более жесткой критикой он обрушился на злейших врагов консерваторов лейбористов, в частности, цитировал программу ВВС, по ходу которой лидеру лейбористов Джереми Корбину был показана настенная живопись в Восточном Лондоне. Считается, что ее авторы — именно лейбористы. А изображен на стене эдакий заговор, где банкиры — евреи. Это сейчас — одна из линий атак на лейбористов — в антисемитизме. Но что к этому добавляет Борис Джонсон?

Эту настенную живопись Джонсон называет "откровенно антисемитским изображением". Согласимся. Но читаем полностью: это — "откровенно антисемитское изображение из пропаганды 1920-х годов в Советской России". И здесь Россия?!

Для справки: в советской России евреями были пятеро из восьми членов послереволюционных бюро — Политбюро ЦК большевиков: Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Радомысльский), Каменев (Розенфельд), Сокольников (Бриллиант), Свердлов (Гаухманн). Да и Ленин по матери был еврейского происхождения. Ну, какой в советской России 20-х годов был антисемитизм?!

А где в Англии действительно можно найти "российский след"? В Лондоне мы совершили экскурсию по той улице, название которой говорит само за себя. В свое время я и сам жил в том районе. И теперь сравню, как на той улице было и стало: под нынешние партконференции, Brexit и все остальное.

Это, наверное, самый русский перекресток во всем Лондоне — Moscow road — "Московская дорога". Есть здесь и Moscow рlace — что-то вроде "Московского переулка". И индекс почтовый W2 – "Запад-2". Это, кстати, не единственное место, где в Лондоне вот так встречаются Запад и Восток.

Рядом — кажется, вечное здесь кафе "Византия". Идем мимо вечной же на этой улице прачечной самообслуживания; даже в Лондоне народ живет по-разному — сейчас многим в Британии бытовая техника не по карману. Впрочем, с 90-х у всех, конечно, появилось по мобильному телефону. И вот уже классическая британская телефонная будка не более чем украшение.

Большинство из тех, кто голосовал за Brexit, часто было недовольно иммиграцией.

Факт есть факт: многие самые громкие преступления в Британии последних лет связаны с именами, которые звучат совсем не по-английски. Как раз из-за наплыва таких многие англичане тихо, ничего не говоря, покидают свои бывшие родные районы. Но были такие преступники (или родители этих преступников) из стран Евросоюза?

Из нового в "моем" бывшем районе Лондоне — бюст албанскому герою Скандербегу. Поставили его беженцы из Косова. Но при чем тут ЕС, куда Албания, Косово войдут еще не скоро, а Британия уже выходит?

Выход под ABBA премьер-министра Мэй на сцену ежегодной конференции тори в Бирмингеме — попытка разрядить обстановку. Во-первых, так Мэй пыталась посмеяться сама надо собой — настолько "деревянной". В народе посчитали ее танец во время недавней по Африке странным. Но этот танец оказался лишь попыткой веселенькой прелюдии к разговору о все том же Brexit.

"Никто не хочет соглашения с ЕС больше, чем я. Но это никогда не означало соглашения любой ценой. Британия не боится уйти без соглашения, если придется", — заявила Мэй.

Вот это да! А ведь еще накануне Мэй утверждала, что даже и не слышала выступление Бориса Джонсона. Но что, если она все-таки выбьет соглашение от ЕС, но его не одобрит парламент?

"Знаете, как индюшки не голосуют за Рождество, так и консерваторы в парламенте вряд ли будут сидеть сложа руки", — сказал Питер Уайлдинг, тот консерватор, кто придумал слово Brexit, но сам-то голосовал за то, чтобы остаться. И он предупреждает: "Если вспомнить историю, то всякий раз, когда парламент голосовал против предложенного правительством документа, то премьер-министр подавал в отставку".

А что тогда? Сценарий номер один: перевыборы будут не всего парламента, а только лидера правящей партии. Но неужели в Британии есть кому поддержать Бориса Джонсона? Идем на еще один угол "Московской дороги".

В этой части Вестминстера есть "Санкт-Петербургские конюшни". Они, понятно, переделаны под жилье. Еще есть православный храм Святой Софии, правда, не русский, а греческий. Вот откуда "Византия". И вот почему, если в этом районе сохранился классический магазин на углу, то называется "Афинская бакалея". Захожу к тем, кого помню еще с 1995-го.

- Когда вы сюда переехали?

- В 1960-м.

- Вы с Кипра или из Греции?

- И с Кипра, и из Греции.

- Приближается Brexit. Как вы собираетесь дальше работать?

- Brexit следовало бы давно уже наступить, а не сейчас.

- Почему?

- Как только люди проголосовали за выход из Евросоюза, следовало сразу применить 51-ю статью.

- Но как вы собираетесь работать? У вас, полагаю, кипрский паспорт, а у вашего напарника – греческий?

- Будем работать, как и раньше работали.

Для таких обитателей "Московской дороги" Борис Джонсон — в самый раз. А тот бросает в прорыв все, что есть.

Что со вторым сценарием? Он такой: все-таки назначаются всеобщие досрочные выборы в парламент, но к власти приходят лейбористы. А в их среде рассматривается даже такой вариант, как повторный референдум.

"Велик шанс, что люди проголосуют за сохранение членства в ЕС", — заявил Бенджамин Уэгг-Проссер, лейборист. Но он из новых лейбористов, тех, кто в 1997-м пришел с Тони Блэром. А тот тогда и думать не мог, что в XXI веке к власти в партии вернутся настоящие социалисты. Новый лидер Джереми Корбин, кажется, ценит Европу не столько за бизнес-возможности (капиталистов он не любит), но и за европейские гарантии прав трудящихся.

"Я говорю стране, что Лейбористская партия проголосует против плана "Чекерс" или что там от него останется и выступит против того, чтобы покидать ЕС без соглашения", — отметил Корбин.

А пока, как ни печально, за последние два года даже англичане точно вернули себе в Европе репутацию тех, от кого неизвестно что ждать.

"Самый главный страх, который охватил Европу после известий о результатах референдума по Brexit, заключался в ощущении, что вирус Brexit распространится на другие страны Евросоюза. Последние два года они очень усердно работали, чтобы не допустить этого", — отметил Бенджамин Уэгг-Проссер.

Да и Европа одних тянет, а других разочаровала еще больше.

Первой, кто в Лондоне активно бился с тогда еще Европейским сообществом, была Маргарет Тэтчер. Та самая, кто еще вошел в историю, назвав британцев "нацией торговцев", а еще точнее — "владельцев магазинов". Но если бы к нынешнему решающему моменту в раздрае подошли только мелкие торговцы...

За углом Moscow road — один из тех первых универмагов, Whitely's, который сейчас также переживает еще более нелегкие времена. Когда-то здесь была битва за торговые площади, а сейчас большая часть магазинов закрыта. Дело ли в грядущей реконструкции? Вроде будет отель. Но ведь раньше бы торговали до упора. Вот бы, кстати, Британии и компенсировать текущие проблемы с экономикой, например, договором о свободной торговли с Евразийским союзом, то есть с Россией. Но это мы, конечно, фантазируем. Хотя всякое бывало.

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