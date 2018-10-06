Пропущенная через шредер "Девочка" Бэнкси резко подорожала

Работа британского уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" резко выросла в цене после того, как была практически уничтожена шредером, об этом сообщает издание Daily Mail.

Картина "Девочка с воздушным шаром" была продана на торгах известного аукционного дома Sotheby's за 1,04 миллиона фунтов стерлингов (90,3 миллиона рублей). После третьего удара молотка картина на глазах участников аукциона начала уничтожаться шредером, встроенным в золоченую раму. На тонкие полоски было изрезано почти 50% полотна.

По мнению экспертов, новый владелец картины оказался счастливцем, поскольку стоимость приобретенной им картины от такого "акта вандализма" только возросла. "Это уже часть истории искусства. После этого картина может подорожать до двух миллионов фунтов (173 миллиона рублей)", — приводит издание слова аукционистов.

Работы уличного художника Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия властей, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять свое инкогнито. Никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его зовут. Граффити "Девочка с воздушным шаром", выполненное на трафарете, считается одной из самых известных работ художника. На нем изображена девочка, отпускающая в небо красный воздушный шар в форме сердца.