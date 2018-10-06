Американские F-15 и C-130 прибыли на Украину

Для участия в учениях "Чистое небо – 2018" на Украину прибыли американские самолеты.

Это истребители F-15 Eagles и транспортные самолеты C-130J Super Hercules ВВС США, сообщило американское посольство на Украине в Twitter..

С 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей пройдут многонациональные учения "Чистое небо-2018".