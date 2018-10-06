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Свалки Подмосковья 1 час назад
Воробьев озвучил задачу на ближайшую пятилетку
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в ближайшие пять лет будет стараться держать выбранный темп и пытаться решать проблемы, которые волнуют жителей региона. Говоря о проблемах, Воробьев заявил, что их "громадье", но он намерен "достойно, с высокой головой жить дальше, работать дальше", приводит слова главы региона РИА Новости.
Вспоминая о прошедших 9 сентября выборах, прошедших в Единый день голосования, Воробьев, заявил, что это "всегда экзамен" и "нелегкая прогулка". Он признался, что выборы для него были очень непростыми. Но достигнутый им высокий уровень доверия — "это дорогого, конечно, стоит".
Губернатор сообщил и о том, что в нынешнем году в Подмосковье было закрыто 24 мусорных свалки из 39 существовавших, а с сентября в регионе внедряется новый экологический стандарт.
Воробьев напомнил, что проблема мусора зрела с 2013 года, и он не справился бы с ней без поддержки президента России Владимира Путина. Помимо закрытия свалок, продолжил глава региона, необходима их рекультивация, что предполагает огромную работу и затраты в размере десятков миллиардов рублей.
Кроме того, он напомнил, что с начала 2019 года в Подмосковье начнут работать 11 заводов по переработке мусора, и добавил, что Московская область станет первым в РФ регионом, где будут внедряться новые технологии по переработке мусора. А накануне стало известно, что более 400 тысяч жителей Подмосковья получат чистую питьевую воду.
По результатам подсчета голосов на выборах 9 сентября, Воробьев победил с результатом 62,52 процента. Согласно данным ЦИК РФ, за него проголосовали 1 миллион 338 тысяч 29 избирателей.
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