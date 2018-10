Меланию Трамп высмеяли за "колонизаторское" сафари в Африке

Белый колониальный шлем, в котором супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп отправилась на сафари в Кении, стал объектом критики в интернете. По сообщению издания France Info, многие пользователи отметили, что шлем ассоциируется у людей с колонизаторами и работорговцами, и в африканской стране это неуместно.

Ранее гардероб Мелании Трамп раскритиковала американская The New York Times. Газета также назвала белый пробковый шлем традиционным "символом европейского колониализма" и отметила, что он тесно связан с эксплуатацией африканцев. Таким образом, The New York Times назвала этот жест супруги американского президента большой ошибкой на глобальной сцене.

Первая леди США отправилась в белом пробковом шлеме на сафари по национальному парку Найроби. В ходе своего визита в Кению Мелания также посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика, в котором покормила из бутылочки слоненка. Кроме того, супруга Дональда Трампа совершила поездку в детский дом. В Сети назвал слонов, сироток и колониальный шлем "тройным попаданием Мелании Трамп по стереотипам".

Правда, самой вопиющей ошибкой Мелании Трамп, по мнению автора статьи, остается поездка в центр содержания детей иммигрантов в Техасе, разлученных с родителями, в куртке с надписью: "Мне все равно, а тебе?"