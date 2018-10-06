Президент UFC Дэйна Уайт: конфликт Хабиба и Конора – моя недоработка

В ночь с 6 на 7 октября в американском Лас-Вегасе пройдет бой за звание чемпиона мира в легком весе в смешанных единоборствах (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Церемония взвешивания и "дуэль взглядов", традиционно предшествующая поединку, едва не вылились в конфликт между бойцами.

Конор Макгрегор снова пытался разозлить Хабиба и вывести россиянина из равновесия. Ирландец хотел сорвать с головы Нурмагомедова папаху, после чего ударил его по руке и сделал резкое движение ногой. Сотрудники безопасности среагировали на выходку Конора и предотвратили развитие конфликта. Однако в зале возникли стычки болельщиков двух бойцов.

Президент UFC Дэйна Уайт дал свою оценку случившемуся. "Это моя вина и недоработка. Мы позволили парням подойти друг к другу слишком близко. От подобной дуэли взглядов можно было ожидать чего угодно. Было очень шумно, и я не слышал, что сказал Макгрегор Нурмагомедову".