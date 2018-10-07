"Пила" Бэнкси: как художник готовился к картинному суициду

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал в своем аккаунте в "Инстаграме" видео, где демонстрируется процесс встраивания шредера в раму работы "Девочка с шаром". В пятницу картина была продана на аукционе и после объявления финальной цены начала самоуничтожаться.

В видео художник говорит, что шредер встроил несколько лет назад на тот случай, если ее когда-либо выставят на аукцион; еще он процитировал Пабло Пикассо: "Побуждение к разрушению — это тоже творческое побуждение".

Картина "Девочка с шаром", выполненная на трафарете, считается одной из самых известных работ художника; она была продана за 1,36 млн долларов и сразу же после продажи попала под спрятанные в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали ее на мелкие ленточки, сообщает ТАСС.

"Нас только что "отбэнксили", — констатировал глава европейского департамента современного искусства Sotheby's Алекс Бранчик. — Ранее мы не сталкивались с ситуацией, когда картина внезапно уничтожается после достижения почти рекордной для художника стоимости. Мы пытаемся понять, что это означает для аукциона".

Ценители искусства уже предположили, что такая "варварская" акция может даже повысить стоимость картины.

Кстати, год назад Бэнкси, андеграундный английский художник, чье настоящее имя и лицо до сих пор неизвестны, предложил избирателям нескольких округов города Бристоля в подарок вариацию "Девочки с шаром", если они проголосуют против консерваторов на всеобщих выборах.