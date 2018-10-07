На северо-западе Москвы загорелась квартира в многоэтажном жилом доме

Возгорание на 22-м этаже жилого здания произошло на северо-западе Москвы. К этому моменту пожар, которому присвоили первую степень сложности, ликвидирован.

Сигнал о возгорании поступил около трех часов ночи, горел балкон в здании по улице Свободы. Пожар достаточно быстро потушили, спасателям пришлось выводить из дома людей, сообщает ТАСС.