Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 октября 201813:25

Кондолиза Райс рассказала, что нужно для "сдерживания России"

Global Look Press

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию "Новое время" поделилась мыслями о России.

Райс заявила, что Россия переходит все границы в истории с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и предложила способ ее сдерживания.

Кроме того, Райс поведала об агрессии России против Украины и сообщила, что Америка смогла договориться с европейскими союзниками о санкциях против России.

Политик поддерживает вооружение украинских военных и размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

Отношения России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела.

Сейчас

13:53

На одной из главных улиц Парижа произошла стрельба

13:31

Нож и круги по проезжей части: задержание в центре Москвы

11:12

Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

08:00

Хабиб Нурмагомедов досрочно победил Конора Макгрегора

06:26

ЧП в Кишиневе: после взрыва жилой дом может полностью обрушиться

04:49

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

02:09

На юго-западе Москвы вспыхнула драка

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путина поздравили с 66-летием и победой Нурмагомедова

Путина поздравили с 66-летием и победой Нурмагомедова

2 часа назад
Отцу Хабиба Нурмагомедова стало плохо во время боя сына с Макгрегором

Отцу Хабиба Нурмагомедова стало плохо во время боя сына с Макгрегором

3 часа назад
На одной из главных улиц Парижа произошла стрельба

На одной из главных улиц Парижа произошла стрельба

53 минуты назад
Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

Лондону и еще нескольким столицам грозит затопление

2 часа назад
На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

На Землю доставили пыль с "дырявого" "Союза"

46 минут назад
Макгрегор готов провести матч-реванш с Нурмагомедовым

Макгрегор готов провести матч-реванш с Нурмагомедовым

1 час назад
Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

22 минуты назад
Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

Нужна помощь: Сёму Чернышева спасет внутривенное питание

01.10.2018 08:10
Тушите свет: антироссийский план британцев дал фору бондиане

Тушите свет: антироссийский план британцев дал фору бондиане

1 час назад
Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

Китайцы задержали главу Интерпола за коррупцию

3 часа назад
Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с Путиным

Нетаньяху заявил, что договорился о встрече с Путиным

2 часа назад
Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

Собственный остров в океане: что купить на райских Мальдивах, имея двушку в Москве

4 часа назад
Правильный образ для вечеринки. Какой он?

Правильный образ для вечеринки. Какой он?

05.10.2018 19:26
Помогите Ванечке обрести слух

Помогите Ванечке обрести слух

25.09.2018 10:50
МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

12 минут назад
Латвийские военные заявили, что засекли "Стерегущего" в эксклюзивной зоне

Латвийские военные заявили, что засекли "Стерегущего" в эксклюзивной зоне

25 минут назад
Зеки устроили массовую драку в "строгой" колонии под Омском

Зеки устроили массовую драку в "строгой" колонии под Омском

42 минуты назад
Технология обмана: москвичей вынуждают менять работающие водосчетчики

Технология обмана: москвичей вынуждают менять работающие водосчетчики

46 минут назад
"Спартак" в Красноярске выиграл у своего бывшего главного тренера

"Спартак" в Красноярске выиграл у своего бывшего главного тренера

1 час назад
Нож и круги по проезжей части: задержание в центре Москвы

Нож и круги по проезжей части: задержание в центре Москвы

1 час назад
Мужчина погиб в машине, загоревшейся после вылета в кювет на трассе в Чувашии. Видео

Мужчина погиб в машине, загоревшейся после вылета в кювет на трассе в Чувашии. Видео

1 час назад
Кадыров: "гениальный художник" Нурмагомедов поставил Макгрегора на место

Кадыров: "гениальный художник" Нурмагомедов поставил Макгрегора на место

1 час назад
Кондолиза Райс рассказала, что нужно для "сдерживания России"

Кондолиза Райс рассказала, что нужно для "сдерживания России"

1 час назад
Аэропорты России получат имена великих людей

Аэропорты России получат имена великих людей

1 час назад
Помпео "хорошо съездил" к Киму

Помпео "хорошо съездил" к Киму

1 час назад
Нефтерынок без России оказался "сладким сном" саудовского принца

Нефтерынок без России оказался "сладким сном" саудовского принца

2 часа назад
Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором принесли UFC 17 млн долларов

Билеты на бой Нурмагомедова с Макгрегором принесли UFC 17 млн долларов

2 часа назад
Регистратор запечатлел момент аварии с переворотом в Петербурге

Регистратор запечатлел момент аварии с переворотом в Петербурге

2 часа назад
В Латвии победило "Согласие"

В Латвии победило "Согласие"

2 часа назад
Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

Денис Шаповалов: "Я хочу изобрести новое направление"

2 часа назад
Даниил Медведев выиграл третий титул турниров АТР в сезоне

Даниил Медведев выиграл третий титул турниров АТР в сезоне

2 часа назад
Сон на полу полезен для спины: правда или миф

Сон на полу полезен для спины: правда или миф

3 часа назад
Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

3 часа назад
Драка после боя: поединок болельщиков Нурмагомедова и Макрегора сняли на видео

Драка после боя: поединок болельщиков Нурмагомедова и Макрегора сняли на видео

3 часа назад
Россияне собрали несколько миллионов рублей на восстановление Успенской церкви

Россияне собрали несколько миллионов рублей на восстановление Успенской церкви

4 часа назад
Майк Тайсон про Нурмагомедова: его ярость превзошла мою

Майк Тайсон про Нурмагомедова: его ярость превзошла мою

4 часа назад
Хабиб Нурмагомедов признал, что повел себя "не так, как надо"

Хабиб Нурмагомедов признал, что повел себя "не так, как надо"

4 часа назад
В Китае автомобиль въехал в толпу людей: есть погибшие и раненые

В Китае автомобиль въехал в толпу людей: есть погибшие и раненые

4 часа назад
Это поджог: очевидцы сняли на видео полыхающее здание поликлиники в Тверской области

Это поджог: очевидцы сняли на видео полыхающее здание поликлиники в Тверской области

4 часа назад
11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

11 фактов про аниме, которые нужно знать родителям

5 часов назад
В США скончался актер Скотт Уилсон, игравший в сериале "Ходячие мертвецы"

В США скончался актер Скотт Уилсон, игравший в сериале "Ходячие мертвецы"

7 часов назад
В Кузбассе на затопленном карьере пропали двое аквалангистов

В Кузбассе на затопленном карьере пропали двое аквалангистов

7 часов назад
UFC 229. Волков проиграл Льюису на последней минуте боя

UFC 229. Волков проиграл Льюису на последней минуте боя

8 часов назад
Трамп нашел в США "мафию" и вступил с ней в борьбу

Трамп нашел в США "мафию" и вступил с ней в борьбу

8 часов назад
Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

Вот каким будет интерьер маленького кроссовера Volkswagen (видео)

05.10.2018 19:57
"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

"Виртуозы Москвы" откроют юбилейный сезон шедеврами Моцарта

04.10.2018 21:45