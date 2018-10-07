Кондолиза Райс рассказала, что нужно для "сдерживания России"

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью украинскому изданию "Новое время" поделилась мыслями о России.

Райс заявила, что Россия переходит все границы в истории с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, и предложила способ ее сдерживания.

Кроме того, Райс поведала об агрессии России против Украины и сообщила, что Америка смогла договориться с европейскими союзниками о санкциях против России.

Политик поддерживает вооружение украинских военных и размещение батальонов НАТО в Польше и Прибалтике.

Отношения России и Украины резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев обвиняет Москву во вмешательстве во внутренние дела.