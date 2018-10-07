МВД не ищет сообщений о наркотиках в телефонах россиян

МВД России опровергает сообщения о массовых проверках сотрудниками полиции мобильных телефонов россиян с целью выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской. По сообщению пресс-центра ведомства, сообщения СМИ на эту тему не соответствуют действительности.

Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений гарантирована Конституцией Российской Федерации, напоминают в МВД, и ограничение этого права допускается лишь на основании судебного решения.

В случае, если гражданин сталкивается с подобными требованиями сотрудника полиции, у него есть право подать жалобу в надзорные органы или подразделение собственной безопасности системы МВД РФ, добавили в ведомстве.