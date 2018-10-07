Зачинщиком скандала на турнире UFC 229 назвали Диллона Дениса

Продолжает развиваться история с массовой дракой спортсменов и зрителей, случившейся после чемпионского боя лиги UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Журналисты отыскали одного из главных виновников скандала: им оказался спарринг-партнер ирландца Диллон Дэнис.

Этот боец помогал Макгрегору в тренировках перед матчем с Нурмагомедовым. При этом, по мнению многих специалистов, Дэнис очень точно копировал манеру ведения боя в исполнении атлета из Дагестана. Кроме того, Диллан активно участвовал во всех околоматчевых мероприятиях.

И вот выяснилось, что непосредственно во время поединка Дэнис находился довольно близко к клетке, в которой сражались бойцы за титул, и он всячески поддерживал ирландца, а когда тот проиграл, начал сыпать оскорблениями в адрес Нурмагомедова.

"Диллон активно оскорблял Хабиба, — сказал после боя комментатор UFC Джо Роган. – Он что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его". При этом надо знать, что Нурмагомедов давно участвует в боях в США и очень прилично знает английский, так что смысл грубых оскорблений со стороны Дэниса быстро дошел до него.

"Я не мог поверить своим глазам. Сначала я думал, что Хабиб просто запрыгнет на клетку и ответит что-то в стиле: "Fuck you", – отметил Роган. Но Нурмагомедов перебрался через сетку октагона и бросился на своего обидчика ногами вперед. Охранники с трудом успели разнять участников потасовки.