В Киеве назвали условие примирения с Москвой

Заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил о возможности примирения между Киевом и Москвой. Для этого нужно "обоюдное желание", сказал Тука украинскому изданию "Главред". Правда, при этом он оговорился, что перспектива улучшения взаимоотношений зависит прежде всего от России.

По мнению министра, у так называемой украинской "элиты" вряд ли доминирует предвзятое отношение к русскому народу. Вместе с тем, оговорился Тука, лично он никогда не считал россиян "братским народом".

"Если мы братья, тогда кто из нас Каин, а кто Авель?" — задался риторическим вопросом украинский министр.

Несмотря на теоретическую возможность примирения ранее Украина разорвала договор о дружбе с Россией. 26 сентября президент Украины Петр Порошенко официально передал генсеку ООН Антониу Гутерришу ноту о решении Киева не продлевать большой договор о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с Россией.